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    Фотоленты

    Фотоитоги 15 марта: экстренное заседание СНБО, Парасюк под Славянском, снежный шторм в США

    Тема:

    "Шоу Парасюк": преступление и наказание (129)

    (обновлено: )155
    Петр Порошенко на заседании СНБО
    Ситуация на блокпосту под Славянском
    Снегопад в США
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в Киеве
    Митинг под ВР
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и народный депутат Мустафа Джемилев во время встречи с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре
    Активисты Национального корпуса под Администрацией Президента
    Петр Порошенко на заседании СНБО
    Петр Порошенко на заседании СНБО.
    twitter.com/poroshenko
    Ситуация на блокпосту под Славянском
    Ситуация на блокпосту под Славянском
    dn.npu.gov.ua
    Снегопад в США
    Снегопад в США
    REUTERS Eduardo Munoz
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили Альфа-банк
    На Крещатике противники разгона блокады Донбасса разгромили "Альфа-банк"
    Страна
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Трибуну Рады заблокировали силовики
    Украинское фото
    Столкновения во время вече в поддержку блокады в Донбассе на Майдане в Киеве
    По данным полиции, пострадавших в ходе столкновений в центре Киева не было
    УНИАН
    Митинг под ВР
    Митинг под ВР
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    Митинг под Сбербанком России в Днепре
    informator.dp.ua
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и народный депутат Мустафа Джемилев во время встречи с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и народный депутат Мустафа Джемилев во время встречи с украинской и крымскотатарской общинами в Анкаре.
    УНИАН
    Активисты Национального корпуса под Администрацией Президента
    Активисты Национального корпуса под Администрацией Президента
    facebook.com/politicalpartynationalcorps

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    Петр Порошенко на заседании СНБО.

    Полиция Донецкой области сообщила, что на блокпосте возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку.

    Смотрите также: Погром "Альфа-банка" в центре Киева

    В среду СНБО провело экстренное заседание, на котором приняло ряд жестких решений: перекрыть все ж/д и авто пути на Донбасс, подготовить санкции против банков РФ. Президент Петр Порошенко пригрозил отправить за решетку всех вооруженных участников блокады.

    Смотрите также: Митинг под "Сбербанком" в Днепре: активисты зацементировали вход

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