Фотоитоги 15 марта: экстренное заседание СНБО, Парасюк под Славянском, снежный шторм в США

Полиция Донецкой области сообщила, что на блокпосте возле Славянска произошел конфликт из-за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку.
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В среду СНБО провело экстренное заседание, на котором приняло ряд жестких решений: перекрыть все ж/д и авто пути на Донбасс, подготовить санкции против банков РФ. Президент Петр Порошенко пригрозил отправить за решетку всех вооруженных участников блокады.
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