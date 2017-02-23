Хроника 22 февраля: Марш достоинства, письмо Януковича, открытие NASA

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 22 февраля, в центре Киева состоялся многотысячный марш "Свободы" и "Правого сектора", Украину предложили временно исключить из ООН, а НАБУ засекретило информацию по "рюкзакам Авакова". Также вчера NASA заявило об обнаружении семи планет, похожих на Землю. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Марш "Свободы" и "Правого сектора" в центре Киева

Накануне около семи тысяч членов партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" прошли маршем с Майдана к Верховной Раде. Колонну сопровождало большое количество правоохранителей. По дороге к парламенту участники Марша начали бросать дымовые шашки, одна из которых полетела в сторону силовиков, однако никто не пострадал. Все дымовые шашки были быстро потушены самими участниками марша.

Смотрите также: "И что, это все?" Соцсети о "Марше достоинства"



"Ультиматум" Билецкого

Внефракционный народный депутат Андрей Билецкий пригрозил Верховной Раде роспуском. Об этом он сказал, зачитывая с трибуны парламента ультиматум от имени участников сегодняшнего Марша национального достоинства, в котором принимают участие активисты ВО "Свобода", "Правого сектора", других националистических сил. Рядом с ним у трибуны стояли народные депутаты — члены ВО "Свобода", в частности Андрей Ильенко и Олег Осуховский.

Янукович обратился с письмом к мировым лидерам

Бывший украинский президент Виктор Янукович в среду выдвинул несколько предложений по урегулированию кризиса в Донбассе. В письме, которое он адресовал лидерам стран-гарантов соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине, подписанного в феврале 2014 года, а также президентам РФ, США и руководству ПАСЕ, Совета Европы, и Европарламента он предложил провести референдум о статусе Донбасса в случае невыполнения Киевом Минских соглашений.

Подробности задержания контрактника, планировавшего теракты в Киеве

СБУ опубликовала аудио- и видеоматериалы по делу о контрактнике ВМС, который намеревался отправить партию оружия в Киев на Майдан. Его задержали "по горячим следам" в Одессе. "Контрактник, не зная, что находится под контролем контрразведки, заказал из зоны АТО и купил для так называемой "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД. Закупленное оружие "патриот" собирался, согласно допросу "по горячим следам", везти в Киев для применения на Майдане.

Украину предложили временно исключить из ООН

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что нужно временно исключить Украину из ООН, пока идут обстрелы Донецка. "Тонкий замысел Климкина частично лишить Россию права вето невыполним. А Украину надо бы временно исключить из ООН, пока идут обстрелы Донецка", — написал Пушков в Twitter. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН.

Украина отказалась от мобилизации

Украина сохраняет призыв на срочную военную службу, однако отказалась от частичной мобилизации, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на оперативных сборах ВСУ. Глава государства добавил, что оперативный резерв составляет более 130 тысяч военных. Помимо этого президент Украины заявил, что власти страны в 2017 году направят на разработку и закупку новых образцов вооружений 9 миллиардов гривен.

В РФ вводят запрет переводов в Украину иностранными платежными системами

Законопроект, который запретит денежные переводы из России в Украину с помощью иностранных платежных систем, принят в первом чтении российской Госдумой. Согласно документу, в случае введения иностранным государством ограничений на использование на его территории платежных услуг российских операторов будет введен запрет на денежные переводы, в том числе электронные, из России в такое государство с использованием иностранных платежных систем.

Миллионы Януковича-младшего обнаружили в банке Порошенко

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на денежные средства сына экс-президента Виктора Януковича Александра в размере 312,5 млн грн, которые, по данным следствия и Госфинмониторинга, 10 января были перечислены из "Всеукраинского банка развития" (ВБР) в "Международный инвестиционный банк" (МИБ). Владельцем "Всеукраинского банка развития" является Александр Янукович. Ликвидация финучреждения началась 23 декабря 2015 года.

НАБУ засекретило информацию по "рюкзакам Авакова"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) засекретила всю информацию относительно расследования дела о хищениях в МВД во время закупки тактических рюкзаков для нужд министерства. НАБУ в 2016 году получило в подследственность производство относительно хищения в крупных размерах и злоупотребление служебным положением в руководящей структуре МВД при закупке по завышенной цене 6000 тактических рюкзаков для нужд подразделений в АТО. Расследование дела длится уже почти год.

В горсовете Херсона подрались из-за тарифов

Накануне в Херсоне на сессию горсовета прорвались участники антитарифного митинга, который проходил под стенами здания. Митингующие протестовали против повышения тарифов на проезд в общественном транспорте. Давка в зале привела к спорам и закончилась потасовкой между общественником Кирилом Стремоусовым и представителем перевозчиков. В "спор" включилась полиция, задержав виновников драки.

Читайте также: Днепр: громкий скандал с отставкой генерала Репешко



Протестующие перекрыли автодороги у границы Украины со Словакией и Румынией и Польшей

На дорогах у границы Украины со Словакией и Румынией заблокировано движение. В частности заблокирована подъездная дорога к пункту пропуска "Ужгород". Также началась акция блокировки автодороги Черновцы-Порубное на юго-западе Украины неподалеку от границы с Румынией. Помимо этого участники акции заблокировали движение на дороге у границы Украины с Польшей, требуя изменения правил растаможивания автомобилей, сообщили в западном региональном управлении Госпогранслужбы.

У Насалика появилась молодая заместитель

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции 27-летнюю Наталию Бойко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности. "Направление, которое будет курировать Наталия — это евроинтеграция, соответственно все требования по Третьему энергопакету, по ассоциации с Евросоюзом", — приводит агентство слова собеседника. Также, по его словам, Бойко будет заниматься энергетической стратегией Минэнерго. Как уточняется, предложение занять пост заместителя министра по вопросам евроинтеграции Наталье Бойко поступило от главы Минэнерго Игоря Насалика.

НАСА заявило об обнаружении семи планет, похожих на Землю

Национальное космическое агентство США НАСА в среду заявило, что ученые обнаружили еще четыре соразмерных Земле планеты вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолей, три из семи планет этой системы потенциально могут оказаться пригодными для существования жизни. Планеты сходны по размеру с Землей, а три из них расположены на пригодном для возникновения и существования жизни расстоянии от своей звезды и вероятнее всего на них есть вода.

Именно 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало "Хартию жертв преступлений". С тех пор во всем цивилизованном и демократическом мире 22 февраля неофициально отмечают День поддержки жертв преступлений — как памятную дату, призванную обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.