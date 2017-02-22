наверх
22.02.201715:22
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.20
  • USD27.04+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Порошенко объяснил, почему в Украине не проводится мобилизация

    (обновлено: )62302
    Глава государства во время выступления на оперативных сборах ВСУ отметил, что на сегодняшний день оперативный резерв Вооруженных сил составляет более 130 тысяч военных.
    Петр Порошенко на оперативных сборах ВСУ
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Украина сохраняет призыв на срочную военную службу, однако отказалась от частичной мобилизации, заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на оперативных сборах ВСУ в среду.

    Нам хватит сил самораспустить Раду. Ультиматум Билецкого. Видео
    Prof.Laudeo/Youtube
    "Нам хватит смелости самораспустить Раду". Ультиматум Билецкого

    "В прошлом году был сформирован мощный оперативный резерв первой очереди за счет личного состава, получивший боевой опыт и сейчас демобилизован, но он хорошо мотивирован, высоко профессиональный и патриотический. И в то же время мы сохраняем призыв на срочную военную службу", – сказал Порошенко.

    Глава государства добавил, что оперативный резерв составляет более 130 тысяч военных.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также — Бортник: после 23 февраля ждем деблокады Донбасса и спада протестных акций

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также — Землянский: каждый день блокады приближает Украину к "блэкауту"

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Петр Порошенко
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Сергей Каплин в Раде
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Геннадий Рябцев. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Олег Ляшко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ