Марш в центре Киева: Нацбанк затянуло дымом

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Участники "Марша национального единства", организованного ВО "Свобода", "Правым сектором" и "Национальным корпусом", зажгли под стенами Национального банка в Киеве дымовую шашку, в результате чего ул. Банковая, на которой также расположена Администрация президента, оказалась в дыму, сообщает Politeka.

В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году. По данным полиции, центральная часть столицы находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме.

Politeka Нацбанк затянуло дымом

Вторую шашку один из активистов бросил в сторону силовиков, никто не пострадал. Как отмечается, дымовые шашки были быстро потушены участниками марша.

Politeka Нацбанк затянуло дымом

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.