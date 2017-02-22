наверх
22.02.201712:21
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.20
  • USD27.04+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    Марш в центре Киева: Нацбанк затянуло дымом

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (113)

    (обновлено: )76480
    Участники Марша национального единства, который в среду проходит в центре Киева, начали бросать дымовые шашки. Один из активистов бросил шашку в сторону силовиков, никто не пострадал.
    Нацбанк затянуло дымом
    Politeka

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Участники "Марша национального единства", организованного ВО "Свобода", "Правым сектором" и "Национальным корпусом", зажгли под стенами Национального банка в Киеве дымовую шашку, в результате чего ул. Банковая, на которой также расположена Администрация президента, оказалась в дыму, сообщает Politeka.

    В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году. По данным полиции, центральная часть столицы находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме.

    Politeka
    Нацбанк затянуло дымом

    Вторую шашку один из активистов бросил в сторону силовиков, никто не пострадал. Как отмечается, дымовые шашки были быстро потушены участниками марша.

    Politeka
    Нацбанк затянуло дымом

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Нацбанк затянуло дымом
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Олег Ляшко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ