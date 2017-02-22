наверх
22.02.201721:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.20
  • USD27.04+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    НАБУ засекретило информацию по "рюкзакам Авакова"

    (обновлено: )001
    В Национальном антикоррупционном бюро Украины, сославшись на "тайну следствия", не ответили даже на общие вопросы о ходе расследования и сроки передачи дела в суд.
    Вывеска Национальное агентство по предупреждению коррупции
    УНИАН Соколовская Инна

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) засекретила всю информацию относительно расследования дела о хищениях в МВД во время закупки тактических рюкзаков для нужд министерства. Об этом говорится в ответе НАБУ на соответствующий запрос ZN.UA.

    Издание поинтересовалось, допрашивались ли в рамках указанного производства министр внутренних дел Арсен Аваков и его сын Александр, а также подтверждены ли доказательствами причастность Авакова-младшего к поставщику рюкзаков ООО "Днипровенд" и его дружба с владельцем этой фирмы Владимиром Литвином.

    Читайте также: На злобу дня. О чем умолчал Аваков

    "В НАБУ, сославшись на "тайну следствия", не ответили даже на общие вопросы о ходе расследования и сроки передачи дела в суд", — говорится в сообщении.

    zn.ua
    НАБУ засекретило всю информацию по "рюкзакам Авакова"

    НАБУ в 2016 году получило в подследственность производство относительно хищения в крупных размерах и злоупотребление служебным положением в руководящей структуре МВД при закупке по завышенной цене 6000 тактических рюкзаков для нужд подразделений в АТО. По решению суда детективы получили доступ к счетам компании "Днипровенд", которую связывают с сыном главы МВД Александром Аваковым. Расследование дела длится уже почти год.

    В феврале 2016 года появилось видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на Александра Авакова обсуждает с мужчиной, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии тактических рюкзаков для подразделений ведомства по, очевидно, завышенной цене.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ