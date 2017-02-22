НАБУ засекретило информацию по "рюкзакам Авакова"

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) засекретила всю информацию относительно расследования дела о хищениях в МВД во время закупки тактических рюкзаков для нужд министерства. Об этом говорится в ответе НАБУ на соответствующий запрос ZN.UA.

Издание поинтересовалось, допрашивались ли в рамках указанного производства министр внутренних дел Арсен Аваков и его сын Александр, а также подтверждены ли доказательствами причастность Авакова-младшего к поставщику рюкзаков ООО "Днипровенд" и его дружба с владельцем этой фирмы Владимиром Литвином.

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"В НАБУ, сославшись на "тайну следствия", не ответили даже на общие вопросы о ходе расследования и сроки передачи дела в суд", — говорится в сообщении.

zn.ua НАБУ засекретило всю информацию по "рюкзакам Авакова"

НАБУ в 2016 году получило в подследственность производство относительно хищения в крупных размерах и злоупотребление служебным положением в руководящей структуре МВД при закупке по завышенной цене 6000 тактических рюкзаков для нужд подразделений в АТО. По решению суда детективы получили доступ к счетам компании "Днипровенд", которую связывают с сыном главы МВД Александром Аваковым. Расследование дела длится уже почти год.

В феврале 2016 года появилось видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на Александра Авакова обсуждает с мужчиной, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии тактических рюкзаков для подразделений ведомства по, очевидно, завышенной цене.