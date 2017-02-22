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    Аналитика и комментарии

    "И что, это все?" Соцсети о "Марше достоинства"

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    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (121)

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    Среди запланированных на третью годовщину мероприятий "Марш национального достоинства" вызывал самые большие опасения, которые, к счастью не оправдались. Акция прошла относительно спокойно. Как отреагировали на нее украинцы в соцсетях?
    Файеры и дымовые шашки под Верховной Радой во время Марша нацдостоинства
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Киеве продолжаются митинги. В среду, 22 февраля, тысячи членов партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" объединились, чтобы провести "Марш национального достоинства".

    Участники акции прошли маршем от Майдана к Верховной Раде. По дороге к парламенту участники акции начали бросать дымовые шашки, одна из которых полетела в сторону силовиков, однако никто не пострадал. Все дымовые шашки были быстро потушены самими участниками марша.

    Позже под стенами парламента состоялся митинг, на котором озвучили требования к властям. Среди основных – снижение тарифов на коммунальные услуги, требование не приватизировать госпредприятия, оставить мораторий на продажу земли и полностью прекратить торговлю с неподконтрольными районами Донбасса. Полный текст ультиматума от националистических сил зачитал с трибуны ВР лидер партии "Национальный корпус", созданной на основе батальона "Азов", нардеп Андрей Билецкий.

    Смотрите также: "Нам хватит смелости самораспустить Раду". Ультиматум Билецкого

    В украинском сегменте соцсетей "Марш национального достоинства" привлек к себе не меньшее внимание, нежели на столичных улицах: "Одно из главных требований "правого марша" – "нет приватизации госпредприятий". А они точно правые?". "Шото подобное заявлял Ярош, у него не получилось, посмотрим шо будет у белого вождя)", – есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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