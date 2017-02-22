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    Фотоленты

    Фотоитоги 22 февраля: нацмарш в Киеве, прощание с Паперником, Порошенко на сборах ВСУ

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (121)

    (обновлено: )89
    Марш национального достоинства в центре Киева
    Прощание с режиссером Максимом Паперником
    Петр Порошенко на оперативных сборах ВСУ
    Перекрытие автодороги у границы с Польшей
    Выступление Андрея Билецкого в Верховной Раде
    Гора Поп-Иван
    Протестующие в Киеве принесли под АП билет в Липецк на имя Петра Порошенко
    Наводнение в Калифорнии
    Королева Великобритании Елизавета II
    Народные депутаты снимают плакат с трибуны парламента во время заседания Верховной Рады Украины
    Марш национального достоинства в центре Киева
    Участники марша принесли под Верховную Раду файеры и дымовые шашки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прощание с режиссером Максимом Паперником
    Прощание с режиссером Максимом Паперником
    segodnya.ua
    Петр Порошенко на оперативных сборах ВСУ
    Петр Порошенко на оперативных сборах ВСУ
    Сайт президента Украины
    Перекрытие автодороги у границы с Польшей
    Перекрытие автодороги у границы с Польшей.
    facebook.com/zahidnuy.kordon
    Выступление Андрея Билецкого в Верховной Раде
    Выступление Андрея Билецкого в Верховной Раде
    @chesno_movement
    Гора Поп-Иван
    Гора Поп-Иван
    Фото со страницы Василия Фицака в Facebook
    Протестующие в Киеве принесли под АП билет в Липецк на имя Петра Порошенко
    Протестующие в Киеве принесли под АП билет в Липецк на имя Петра Порошенко
    Facebook Татьяны Высоцкой
    Наводнение в Калифорнии
    Наводнение в Калифорнии
    twitter.com/ajplus
    Королева Великобритании Елизавета II
    Королева Великобритании Елизавета II
    Jonathan Brady / POOL / AFP
    Народные депутаты снимают плакат с трибуны парламента во время заседания Верховной Рады Украины
    Народные депутаты снимают плакат с трибуны парламента во время заседания Верховной Рады Украины
    УНИАН

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    Участники марша принесли под Верховную Раду файеры и дымовые шашки

    В центре Киева в среду прошел "Марш национального достоинства", организованного ВО "Свобода", "Правым сектором" и "Национальным корпусом. Марш посвящен третьей годовщине Революции достоинства.

    Смотрите также: Марш в центре Киева: дымовая завеса по пути к Раде

    В Киеве простились с известным украинским режиссером Максимом Паперником (снял мюзиклы "За двумя зайцами", "Снежная королева", видеоклипы украинским звездам — Ред.). Режиссер умер 19 февраля от онкологического заболевания, про которое сам никому из родных и друзей не рассказал.

    Смотрите также: Проститься с Паперником пришли Билык, Сумская и Пономарев

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