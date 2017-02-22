Фотоитоги 22 февраля: нацмарш в Киеве, прощание с Паперником, Порошенко на сборах ВСУ

В центре Киева в среду прошел "Марш национального достоинства", организованного ВО "Свобода", "Правым сектором" и "Национальным корпусом. Марш посвящен третьей годовщине Революции достоинства.

Смотрите также: Марш в центре Киева: дымовая завеса по пути к Раде

В Киеве простились с известным украинским режиссером Максимом Паперником (снял мюзиклы "За двумя зайцами", "Снежная королева", видеоклипы украинским звездам — Ред.). Режиссер умер 19 февраля от онкологического заболевания, про которое сам никому из родных и друзей не рассказал.

Смотрите также: Проститься с Паперником пришли Билык, Сумская и Пономарев