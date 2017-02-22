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    Россия

    Пушков предложил временно исключить Украину из ООН

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    Алексей Пушков отметил, что замысел министра иностранных дел Украины Павла Климкина частично лишить Россию права вето в Совбезе ООН невыполним.
    Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что нужно временно исключить Украину из ООН, пока идут обстрелы Донецка.

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    "Тонкий замысел Климкина частично лишить Россию права вето невыполним. А Украину надо бы временно исключить из ООН, пока идут обстрелы Донецка", — написал Пушков в Twitter.

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН.

    Он напомнил о третьем параграфе 27 статьи Устава ООН, согласно которому "сторона, которая участвует в спорном вопросе, должна воздержаться от голосования при принятии решения". По его словам, этот пункт игнорируют, что неприемлемо.

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