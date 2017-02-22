Пушков предложил временно исключить Украину из ООН

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что нужно временно исключить Украину из ООН, пока идут обстрелы Донецка.

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"Тонкий замысел Климкина частично лишить Россию права вето невыполним. А Украину надо бы временно исключить из ООН, пока идут обстрелы Донецка", — написал Пушков в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН.

Он напомнил о третьем параграфе 27 статьи Устава ООН, согласно которому "сторона, которая участвует в спорном вопросе, должна воздержаться от голосования при принятии решения". По его словам, этот пункт игнорируют, что неприемлемо.