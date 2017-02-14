Гутерриш призвал реформировать Совбез ООН

FABRICE COFFRINI/AFP

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш призвал к реформе Совета Безопасности и международных финансовых учреждений, поскольку они потеряли доверие, пишет zn.ua.

"Совершенствование системы государственного управления, повышение уровня доверия между правительствами и народами – все это создает условия для укрепления доверия в отношениях между странами. Мир, в котором мы живем сегодня, перестал быть биполярным, он также больше не однополярен. Однако он все еще не стал многополярным. Пока в нем царит беспорядок", — сказал Гутерриш, выступая на Всемирном саммите по вопросам управления в Дубае (ОАЭ).

По его словам, реформа назрела, поскольку нужен рывок в дипломатии, направленной на достижение мира, сообщает Центр новостей ООН.

"Для достижения мира, нужен прорыв в дипломатии. Нам нужны честные посредники, стремящиеся объединить страны, которые играют важную роль в разрешении конфликтов в разных частях мира, и, в частности в этом регионе. Но мы должны сорганизовать международное сообщество так, чтобы оно сосредоточилось на устранении коренных причин конфликтов", — подчеркнул Генсек ООН.

Очередной пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в воскресенье в 07.55 по местному времени (00.55 по Киеву) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны и не нанесла никакого ущерба при падении.

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После пуска ракеты КНДР Южная Корея и Япония провели экстренные заседания советов национальной безопасности. Действия КНДР вызвали резкое осуждение со стороны Токио и Сеула, которые назвали пуск баллистической ракеты провокацией против региона и угрозой безопасности международному сообществу. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Вашингтон поддерживает Токио, "своего замечательного союзника, на 100%".