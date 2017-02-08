Террористы ИГ расширяют возможности вербовки - ООН

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Террористы "Исламского государства" (ИГ) ищут новые средства сокрытия каналов связи и расширяют возможности вербовки, заявил заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман на заседании Совета Безопасности ООН.

Согласно последнему докладу генсека ООН по угрозам ИГ, в нескольких регионах ИГ держит военную оборону, в частности в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, однако "группировка не смогла противостоять постоянному давлению в нескольких зонах конфликта".

Фелтман сообщил СБ ООН, что "ИГ адаптируется к военному давлению, все больше обращается к более скрытым методам, защищенным средствам связи и методам вербовки, таким как "темная паутина" (dark web — ред), программам шифрования и программам обмена сообщениями".

В новом докладе ООН также отмечалось, что доходы ИГ от продажи нефти сократились почти вдвое за прошедший год: с 500 миллионов долларов США в 2015 году до 260 миллионов долларов. При этом в ООН отмечают, что с потерей части доходов, ИГ наложило штрафы на тех, кто нелегально продает сигареты в Мосуле, а штрафы для мелких контрабандистов составляют от 30 до 50 долларов. Также террористы ИГ получают средства от похищений людей ради выкупа и торговли людьми, расхищения памятников старины, внешних пожертвований, продажи электроэнергии и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, сообщается о "недобросовестном использовании веб-сайтов некоммерческих организаций и веб-сайтов по сбору средств".