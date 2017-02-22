Климкин призвал реформировать Совбез ООН

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин призвал реформировать Совет безопасности ООН, чтобы устранить злоупотребления правом вето постоянными членами, сообщает "Радио Свобода".

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"Совет безопасности должен быть способным давать действенный ответ на кровавые конфликты независимо от возможного присутствия стороны конфликта за этим столом в качестве постоянного члена Совета безопасности", — сказал Климкин, выступая на открытых дебатах в Совете безопасности ООН на министерском уровне на тему "Соблюдение международного мира и безопасности: конфликты в Европе".

По его словам, в дальнейшем неприемлемо, чтобы пункт Устава ООН о том, что "сторона спора должна воздерживаться от голосования", "и дальше вопиющее пренебрегался". Крайне необходимо ввести четкие процедуры для надлежащего выполнения этой статьи, подчеркнул Климкин.

Напомним, постпред РФ при ООН Чуркин скончался накануне в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет. Украина, председательствующая в Совете Безопасности ООН, заблокировала предложение РФ принять официальное заявление председателя Совбеза в связи с кончиной Чуркина, ограничившись устным соболезнованием семье и правительству РФ.