Днепр: громкий скандал с отставкой генерала Репешко

Элина Бугова — Днепр, для РИА Новости Украина

В Днепре под зданием главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области состоялся многолюдный митинг, участники которого требовали отставки начальника управления генерала полиции Игоря Репешко. Главный полицейский Днепропетровщины в конце концов согласился написать заявление о том, что необходимо провести всестороннее расследование фактов бездеятельности правоохранителей и на время проведения этого расследования согласился отойти от дел.

По словам одного из организаторов и участников акции протеста Артур Гельмудинов, сотрудники Нацполиции препятствуют деятельности ГО "Вільна доля" и покрывают тех, кто занимается незаконной торговлей алкоголем и держит игровые автоматы.

"Наша команда уже больше года ведет борьбу с незаконными "наливайками" и залами игровых автоматов. Мы находим эти точки, выезжаем туда совместно с патрульной полицией Днепра, которая составляет протоколы. Но дальше этого дело не двигается. Более того, генерал Репешко открыл уголовное дело против нашей организации. Ранее он это отрицал, но сегодня подтвердил. Согласно материалов дела, нас обвинили в "крышевании" тех самых игровых залов и "наливаек". На самом деле это — ложь и провокация", — пояснил Гельмудинов.

Сам же начальник полиции Днепропетровщины считает, что вопрос о борьбе с незаконной торговлей контрафактным алкоголем нужно адресовать фискальным органам.

"Это подследственность налоговой полиции. Мы какое имеем к этому отношение?" — спросил генерал у митингующих. Но вместо конструктивного ответа услышал: "Геть! У відставку!".

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Репешко несколько раз пытался призвать митингующих к диалогу, но активисты не услышали его. Прямо на ступеньках перед входом в здание ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Игорь Репешко собственноручно написал заявление. Участники митинга и ряд СМИ подали это, как заявление об отставке, однако на следующий день после протестной акции пресс-служба ГУ Нацполиции опровергла информацию о том, что начальник управления Игорь Репешко написал рапорт об отставке.

В сообщении пресс-службы полиции говорится о том, что генерал Репешко написал заявление, в котором согласился с тем, что правоохранители должны провести всестороннее расследование фактов, указанных активистами во время митинга под стенами здания полицейского управления. Также в полиции сообщили, что между представите лями всеукраинской организации "Вільна доля" доля и полицией был подписан меморандум. Стороны договорились усилить борьбу с незаконной торговлей фальсифицированным алкоголем, регулярно проводить рейды и закрывать "наливайки" и игорные заведения. Также участники митинга и правоохранители пришли к соглашению, что при расследовании уголовных производств, открытый по информации активистов "Вільної долі", заявителей будут информировать о ходе досудебного следствия.

Чьих вы будете люди с "Вольной доли"?

Информации о всеукраинском движении "Вільна доля" очень мало. Известно, что в него вошло более 20-ти патриотически настроенных организаций. Основная миссия – помощь военным и гражданским лицам, которые так или иначе пострадали из-за событий на востоке Украины. Также по инициативе этой организации в Днепре на Фестивальном причале был восстановлен стеклянный шар. Ранее этот символ Днепра был разбит неким Валерием Беловым, который называет себя руководителем культурного центра "Русь". Он разбил на мелкие осколки стеклянный символ Днепра, объяснив свой поступок голосом свыше.

"Проснувшись, я услышал голос, который мне сказал, что Днепр может быть затоплен, если не разбить шар", — заявил Белов.

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