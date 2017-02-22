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    НАСА заявило об обнаружении семи планет, похожих на Землю

    (обновлено: )41032
    Открытие семи планет, которые движутся вокруг звезды TRAPPIST-1, было сделано при помощи космического телескопа НАСА "Спитцер" (Spitzer), который ведет наблюдения в инфракрасном диапазоне.
    НАСА заявило об обнаружении семи планет, похожих на Землю
    nasa.gov

    КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Национальное космическое агентство США НАСА в среду заявило, что ученые обнаружили еще четыре соразмерных Земле планеты вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолей, три из семи планет этой системы потенциально могут оказаться пригодными для существования жизни.

    В НАСА отмечают, что это "крупнейшее открытие по количеству планет в потенциально "жилой" зоне одной звезды за пределами Солнечной системы". Ранее в мае прошлого года стало известно об обнаружении астрономами из США и Бельгии трех соразмерных Земле планет, движущихся по орбите одной звезды в созвездии Водолей в 40 световых годах от Солнца. Планетная система получила название TRAPPIST-1 по названию телескопа, с помощью которого было сделано открытие.

    Как пояснили в НАСА, вскоре после обнаружения планетарной системы, астрономы занялись ее более детальным изучением при помощи как наземных, так и космических телескопов и вскоре не только подтвердили наличие изначально открытых планет, но и увидели новые.

    nasa.gov
    НАСА заявило об обнаружении семи планет, похожих на Землю

    "Теперь вопрос не в том, найдем ли мы жизнь на других планетах, а в том, когда мы это сделаем", — заявил в связи с открытием на брифинге помощник главы НАСА Томас Зурбучин.

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    Открытие семи планет, которые движутся вокруг звезды TRAPPIST-1, было сделано при помощи космического телескопа НАСА "Спитцер" (Spitzer), который ведет наблюдения в инфракрасном диапазоне. Планеты сходны по размеру с Землей, а три из них расположены на пригодном для возникновения и существования жизни расстоянии от своей звезды и вероятнее всего на них есть вода. Ученые не исключают, что все семь планет потенциально могут обладать водой. Вместе с тем, пока, признают они, доказательств этого нет.

    nasa.gov
    НАСА заявило об обнаружении семи планет, похожих на Землю

    Детали открытия будут опубликованы в среду в журнале Nature. Как полагают ученые, семь планет этой системы вероятнее всего являются каменными.

    Телескоп "Спитцер" был запущен в 2003 году и на момент запуска был крупнейшим в мире космическим инфракрасным телескопом.

    Напомним, ранее сообщалось, что международная группа астрономов опубликовала исследование, согласно которому у звезды Проксима Центавра, ближайшей к нашей Солнечной системе, находится планета, которая потенциально может быть пригодна для жизни.

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