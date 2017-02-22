У Насалика появилась молодая заместитель - СМИ

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины назначил заместителем министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталию Бойко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

"Направление, которое будет курировать Наталия — это евроинтеграция, соответственно все требования по Третьему энергопакету, по ассоциации с Евросоюзом, — полностью сотрудничество с международными партнерами — ЕБРР, Мировым банком, донорами", — приводит агентство слова собеседника.

Наталия Бойко в Facebook Наталия Бойко

Также, по его словам, Бойко будет заниматься энергетической стратегией Минэнерго. Как уточняется, предложение занять пост заместителя министра по вопросам евроинтеграции Наталье Бойко поступило от главы Минэнерго Игоря Насалика.

По словам финансового эксперта, руководителя проекта "Путь к успеху" Андрея Блинова, Бойко — 27 лет. "Знакомьтесь, новый заместитель министра энергетики и угольной промышленности. 27 лет. Родом из Львова. На сайте Минэнергоугля официальной биографии пока нет", — написал Блинов в своем аккаунте в Facebook.

Наталия Бойко в Facebook Наталия Бойко

До назначения в Минэнерго она работала советником в Администрации президента Украины и менеджером реформы энергетики в проектном офисе Национального совета реформ при главе государства.

В 2015 году Бойко была главным консультантом главного департамента по вопросам реформ Администрации президента Украины, где осуществляла анализ и доработку законопроектов и подготовку аналитических материалов в сфере регулирования рынков нефти и газа и рынка электроэнергии.

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До 2015 года Бойко работала в г. Франкфурт-на-Майне (Германия) в офисе компании ERM на должности консультанта и координатора проектов для международных газодобывающих компаний и финансовых институтов. Специализировалась на вопросах в сфере экологии, правового регулирования, правил охраны труда и техники безопасности в Украине — в частности, в секторе нефти и газа.

Ранее широкий общественный резонанс приобрело назначение заместителя министра внутренних дел по евроинтеграции Анастасии Деевой — как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете откровенных фотографий, на которых, по заявлениям ряда блогеров, она была изображена. Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что назначение заместителем министра внутренних дел Анастасии Деевой не согласовали с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции, что нарушает процедуру.