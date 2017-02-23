Митинг националистов собрали те, кто стоял у власти после Майдана - эксперт

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В среду, 22 февраля, в Киеве состоялся Марш национального достоинства. Фактически он стал кульминацией пятидневных памятных мероприятий по случаю третьей годовщины Майдана. Организаторам марша удалось собрать несколько тысяч человек. Они утром прошли шествием от Майдана по улице Институтской до Верховной Рады и там же перед парламентом состоялся митинг, на котором участники марша выдвинули требования к действующей власти.

В частности националисты требуют отказаться от торговли с неподконтрольными территориями и Россией; отказаться от приватизации стратегических предприятий и провести национализацию тех, которые уже приватизированы; отказаться от введения рынка земли; отказаться от дальнейшего повышения коммунальных тарифов. А еще правые партии требуют проведения внеочередных выборов президента и Верховной Рады. В частности предлагают нынешнему составу парламента, принять закон об импичменте и уйти.

Митинг прокомментировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"У нас собирают этот митинг, в том числе, те, кто был у власти после Революции Достоинства. Это, например, "Свобода", были представители и в министерствах, и, в том числе, в Генпрокуратуре. Эффективность их работы оставляла желать лучшего. Это мое сугубо личное мнение, но, я думаю, что многие со мной согласятся. Мы сегодня с вами могли там наблюдать ряд действующих нардепов и в ответ на ультиматумы я бы, наверное, все таки задал вопрос: а что непосредственно они сделали в рамках своих полномочий как нардепы Украины, в рамках своих законодательных инициатив, чтобы все эти вещи, которые были сегодня озвучены, можно было воплотить в жизнь и вообще, как часто они ходят на свое рабочее место, потому что, глядя на работу нашей ВР складывается впечатление, что нардеп занимается всем, чем угодно, но только не своими непосредственными обязанностями", — отметил эксперт.

По данным полиции, около семи тысяч членов партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" прошли в среду маршем с Майдана к Верховной Раде через Аллею Героев Небесной Сотни и улицу Институтскую. Многие участники акции были одеты в камуфляжную форму. Колонну сопровождало большое количество правоохранителей.

Напомним, в столице 18-22 февраля проходили массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году.