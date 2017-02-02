Хроника 1 февраля: обстрел Ан-26 над Черным морем, Савченко назвала Порошенко врагом народа

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 1 февраля, над Черным морем обстреляли украинский транспортный самолет, Кабмин перенес начало госрегулирования цен на лекарства, а нардеп Надежда Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко "врагом народа". Помимо этого накануне крупнейшие протесты со времен Чаушеску прошли в Румынии. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Обстрелы на Донбассе

На востоке Украины не прекращаются обстрелы. По информации властей ДНР, после обстрела Макеевки погибли два мирных жителя. Около 20 домов, детский сад, здание стоматологии повреждены. Два человека пострадали в результате вечернего обстрела в Донецке, сообщили в четверг РИА Новости в районной администрации, которая подконтрольна ДНР. В результате обстрелов в Донбассе за минувшие сутки погибли двое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО. В Черкасской области в среду и четверг объявлен траур по военнослужащим, погибшим в районе Авдеевки.

Участники контактной группы призвали немедленно прекратить огонь

Участники контактной группы призвали к строгому и всеобъемлющему прекращению огня в Донбассе, заявил журналистам в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. По его словам, контактная группа призвала прекратить огонь под Авдеевкой максимум до 5 февраля. В свою очередь председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что начало переговоров по установлению "режим тишины" на Донбассе назначено на пятницу, 2 февраля.

Активисты обещают заблокировать все ж/д пути на неподконтрольные территории Донбасса

Участники блокады железной дороги в Луганской области намерены заблокировать сообщение со всеми неподконтрольными территориями Донбасса, заявил один из организаторов акции Анатолий Виногродский. По его словам, сейчас в блокаде принимают участие 158 человек. "Мы собрали оборудование еще на два блокпоста и, скорее всего, сегодня – завтра мы будем блокировать новые точки", — добавил Виногродский. Он заявил, что речь идет о всех путях, которые ведут на неподконтрольную Киеву территорию.

Над Черным морем обстреляли украинский транспортный самолет

Министр обороны Украины Степан Полторак доложил президенту Петру Порошенко, что в Черном море во время тренировочного полета был обстрелян украинский транспортный самолет. Пострадавших нет. Украина передаст в международный уголовный суд одну из пуль, попавших в самолет ВМС Ан-26 при обстреле над Одесским газовым месторождением в Черном море, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Украина с 1 февраля председательствует в Совбезе ООН

Начиная с 1 февраля Украина председательствует в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, председательство Украины продлится до конца февраля. В ближайшее время должна быть утверждена программа работы Совбеза на предстоящий период. Кресло председателя СБ ООН займет посол Украины при ООН Владимир Ельченко. Украина является одним из 10 непостоянных членов Совбеза ООН.

Савченко назвала Порошенко "врагом народа"

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко "врагом народа". "Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жить каждому человеку. Когда простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он (Порошенко — ред.) — враг народа", — сказала Савченко. По ее словам, она будет бороться с Порошенко "всеми доступными законными методами и способами, в том числе политически".

Кабмин решил выплатить одноразовую помощь пострадавшим на Майдане

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Facebook, что 1 февраля Кабмин принял постановление про выплаты в 2017 году одноразовой денежной помощи пострадавшим и членам семей погибших на Майдане в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года. "Еще одно обещание выполнено", – написал Гройсман и добавил, что забота про героев и их семьи "наш совместный долг".

"Азовцы" пикетировали офис "Сбербанка России" в Киеве

"Национальный корпус", созданный на базе нацбатальона "Азов", в среду пикетировал центральный офис "дочки" российского Сбербанка, сообщается на официальном сайте партии в соцсетях. Согласно обнародованным партией фотографиям, участники акции разлили у входа красную краску, облили ею входную дверь финансового учреждения, а также обклеили здание банка плакатами с призывами к вкладчикам забрать свои средства и листовками, на которых написано, что банк будет закрыт.

Кабмин докапитализировал "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" на 6,5 млрд грн

Кабмин Украины на своем заседании в среду утвердил докапитализацию государственного "Ощадбанка" на 3,5 миллиарда гривен (около 139 миллионов долларов) и "Укрэксимбанка" – на 3 миллиарда гривен (около 111 миллионов долларов). Ощадбанк был создан на базе учреждений "Сбербанка СССР" в Украине — это крупнейший госбанк страны. В ноябре Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали меморандум о реформировании "Ощадбанка", что должно позволить подготовить банк к частичной приватизации.

Кличко: в этом году планируем начать строить метро на Виноградарь

В конце 2017 года власти Киева планируют начать строительство метро на жилмассив Виноградарь, и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новые станции метрополитена — "Проспект Правды" и "Мостицкая". Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время выездного совещания о перспективах строительства метро на Виноградарь, которая проходила в тоннеле возле станции метро "Сырецкая", сообщает пресс-служба КГГА.

Кабмин перенес начало госрегулирования цен на лекарства

Правительство перенесло до 1 апреля начало государственного регулирования цен на лекарства, сообщается на сайте Кабмина. Накануне введения референтных цен на лекарства часть представителей фармацевтической индустрии выразили обеспокоенность, что для надлежащего исполнения указанного регулирования им нужен более длительный переходный период для реализации остатка лекарственных средств, на которые распространяется регулирование цен.

МИД сообщил о новых правилах оформления виз для въезда в США

Для въезда в США необходимо оформление визы по новым правилам, сообщает департамент консульской службы МИД Украины. "В связи с обнародованием указа президента США, сообщаем, что статьей восемь указа вводится обязательное личное интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых истек более года назад перед датой подачи документов на следующую визу", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что оформление американских виз для граждан Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без проведения личного интервью.

Крупнейшие протесты со времен Чаушеску в Румынии

Четыре человека пострадали в ходе протестов, связанных с изменениями в Уголовном кодексе и постановлением об амнистии заключенных, перед зданием правительства Румынии в Бухаресте. Большая часть манифестантов покинула Площадь Победы, где расположено здание правительства страны. Как заявил государственный секретарь в Министерстве внутренних дел Раед Арафат, среди пострадавших — двое полицейских и двое протестующих. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу.

Впервые с 1 по 7 февраля 2011 года мировое сообщество провело всемирную неделю гармоничных межконфессиональных отношений. В дальнейшем было решено отмечать ее в первую неделю февраля каждого года. Организация объединенных наций призывает все государства в течение этой недели поддерживать на добровольной основе распространение идей межконфессиональной гармонии и доброй воли. Центрами событий должны стать церкви, мечети, синагоги и другие молитвенные дома во всем мире.