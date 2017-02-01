МИД сообщил о новых правилах оформления виз для въезда в США

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Для въезда в США необходимо оформление визы по новым правилам, сообщает департамент консульской службы МИД Украины.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. В понедельник изменились так же требования к соискателям на визы еще для ряда стран, данный документ призван усилить контроль за гражданами других стран, пересекающих границу США.

"В связи с обнародованием указа президента США, сообщаем, что статьей восемь указа вводится обязательное личное интервью в консульском учреждении США для заявителей, срок действия предыдущей американской визы которых истек более года назад перед датой подачи документов на следующую визу", — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

В ведомстве отметили, что оформление американских виз для граждан Украины в течение года после окончания срока действия предыдущей визы происходит без проведения личного интервью.

"Оформление виз для въезда в США гражданам Украины, которые впервые подают документы на американскую визу, или срок действия предыдущей визы закончился более года назад, происходит при личном присутствии в консульстве США и проведения собеседования с уполномоченным работником американского консульства", — добавили в службе.

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