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    Петиция с требованием запретить визит Трампа в Британию набрала 1,5 млн подписей

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    Петиция в воскресенье была опубликована на сайте парламента Великобритании. Количество подписей превысило порог, необходимый для проведения дебатов в парламенте по соответствующему вопросу.
    Дональд Трамп
    joe raedle / POOL / AFP

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Петиция с требованием не допустить государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию за два дня набрала более 1,5 миллиона подписей.

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    Во время визита в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй передала Трампу приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Соединенное Королевство с государственным визитом, и приглашение было принято.

    Петиция в воскресенье была опубликована на сайте парламента Великобритании. Количество подписей превысило порог, необходимый для проведения дебатов в парламенте по соответствующему вопросу. Ожидается, что парламент рассмотрит указанный вопрос в ближайшие дни.

    В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам 7 стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Этот указ и стал одним из поводов к появлению петиции.

    Однако, несмотря на многотысячные протесты и петицию, правительство Великобритании не намерено пересматривать свое решение по госвизиту Трампа в Лондон. Мэй в понедельник заявила, что приглашение было сделано и оно остается в силе.

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