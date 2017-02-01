Политолог: Украина – один из элементов большой сделки РФ и США

Мария Шелудякова — Sputnik, для РИА Новости Украина

Действия любого президента США привлекают большое внимание, однако к Дональду Трампу отношение особое, и дело не только в экстравагантном поведении нового американского лидера – глава государства будет заключать большие сделки, и предметом таких сделок может стать и Украина.

В понедельник, 30 января, прошли первые переговоры президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Примечательно, что именно в этот день 25 лет назад прозвучала знаковая речь Джорджа Буша-старшего, который официально объявил о победе США в холодной войне.

Сейчас российско-американские отношения переживают реальную перезагрузку, считают эксперты. Приход нестандартного президента Трампа знаменует начало новой эры, и отсюда немалое возбуждение в России и растерянность в Европе – зашаталась, казалось бы, незыблемая опора, трансатлантические связи, которые никто никогда не ставил под вопрос.

Трамп непредсказуем, однако совершенно очевидно, что в ближайшем будущем украинская тема будет одной из ключевых, заявили политологи в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня". По их мнению, американский президент заключит большие сделки с Китаем и Европой, однако, прежде всего, речь идет о российско-американских отношениях. Принципиально важно понять, возможна ли такая сделка, и какую роль здесь будут играть те или иные побочные темы.

"Некоторые эксперты считают, что большая сделка, которую сейчас все ожидают, – новая Ялта. Как будто Путин и Трамп соберутся вместе и разделят мир на две части, как это было в 1945 году. Но, как мне кажется, будет череда договоренностей, которые обрисуют подходы двух ведущих стран и снимут напряженность в отношениях между ними", – отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По его мнению, Киев здесь не выйдет на первый план, считает политолог, ведь для американцев сейчас нет ничего важнее борьбы с терроризмом.

"Как бизнесмен Трамп видит самую главную проблему и понимает, что ее надо решать в первую очередь. В бизнесе всегда надо начинать с главной проблемы, а не с тех мелочей, которые отнимают время, силы и энергию, а самая большая сделка при этом не осуществляется. Борьба с терроризмом, по мысли Трампа, – цель большой сделки", – объяснил эксперт, добавив, что "периферийный" украинский вопрос американцев сейчас не волнует.

Эта "папка соглашений", как принято говорить, уже лежит на столе и, возможно, она уже открыта, потому что все понимают, что дестабилизация в Украине – проблема, в том числе, и распространения терроризма, считает Чеснаков.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

"Украинские войска провоцируют республики на контрнаступление для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать всему миру, что Украина является жертвой, – прокомментировал политолог обострение ситуации на востоке страны. – Киев постоянно использует тактику провокаций, а сейчас это носит массированный характер".

Произошло это обострение, напомнил эксперт, перед визитом президента Украины Петра Порошенко в Германию. Украинский лидер вынужден был демонстративно, театральным жестом прервать переговоры и вернуться в Киев – никаких заседаний в тот день так и не было проведено.

"Порошенко не начал заниматься проблемами Авдеевки, очевидно, предполагая, что никакие аргументы украинской стороны приниматься во внимание не будут. Даже ОБСЕ не выступала с замечаниями по поводу последних инцидентов. Я хотел бы напомнить слова Турчинова недельной давности. Он говорил, что Украина метр за метром возвращает свою территорию… Вы определитесь уже – либо вы возвращаете свою территорию, либо говорите, что вас обстреливают", – подчеркнул Чеснаков.

Политолог считает, что Украина все же станет одной из карт в большой российско-американской сделке. При этом вопросы безопасности могут решаться только тогда, когда решены вопросы политические. До выполнения всех пунктов Минских соглашений Киев не будет субъектом мировой политики.

Вашингтон не является участником Минского процесса – США выступают в качестве отдельной силы и влияют на ситуацию через ОБСЕ. Но Россия в любом случае будет обсуждать с США весь перечень тех проблем, которые касаются Минских соглашений для того, чтобы постепенно подходить к большой сделке.

"Сделки заключаются с теми, кто выполняет принятые соглашения, а не с теми, кто просто ставит подпись. Трамп это хорошо понимает. Об интересах украинского народа Россия не забудет, но никто не собирается учитывать личные интересы господина Порошенко и других отдельных политиков", – подчеркнул он.

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При этом политолог добавил, что украинский вопрос решится не скоро, потому что пока не сформирована команда нового президента США. В скором времени ожидается назначение главы Госдепартамента и его помощника по делам Европы и Евразии, который будет отвечать за отношения с Россией.