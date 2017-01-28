наверх
28.01.201704:02
Курсы валют НБУ
  • EUR29.12- 0.11
  • USD27.21+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    США сделают интервью на визу обязательным

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (688)

    (обновлено: )93
    Госдепартаменту поручено немедленно отменить программу, которая позволяла гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы.
    Работа визового центра
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. США введут обязательные интервью на получение виз и ускорят создание биометрической системы по контролю над въезжающими в США, говорится в опубликованном в пятницу указе президента Дональда Трампа.

    Трамп заявил, что подписывает указ о великой перестройке армии США. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Трамп заявил, что подписывает указ о "великой перестройке" армии США

    Смотрите также: Пресс-конференция Трампа и Мэй по итогам переговоров

    В частности, госдепартаменту поручено немедленно отменить программу, которая позволяла гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы.

    Министерству внутренней безопасности поручено ускорить создание и введение в строй биометрической системы отслеживания перемещения всех людей, пересекающих границу США.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ об "экстремальном отборе" иммигрантов, прибывающих в США. Целью указа, по словам Трампа, является не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов". Церемонию подписания указа в Пентагоне транслировали американские телеканалы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Украина-Польша: патриотизм и раздор
    Владимир Гройсман во Львове
    С душком. Львов утопает в мусоре
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Донбасс: блокада и пиар
    Экс-бойцы АТО похитили человека и заставили его копать себе могилу
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения