США сделают интервью на визу обязательным

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. США введут обязательные интервью на получение виз и ускорят создание биометрической системы по контролю над въезжающими в США, говорится в опубликованном в пятницу указе президента Дональда Трампа.

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В частности, госдепартаменту поручено немедленно отменить программу, которая позволяла гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить собеседование в консульском учреждении США перед получением визы.

Министерству внутренней безопасности поручено ускорить создание и введение в строй биометрической системы отслеживания перемещения всех людей, пересекающих границу США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ об "экстремальном отборе" иммигрантов, прибывающих в США. Целью указа, по словам Трампа, является не допустить в страну "радикальных мусульманских террористов". Церемонию подписания указа в Пентагоне транслировали американские телеканалы.