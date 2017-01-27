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    Новый глава МИД ФРГ обсудит Украину во время своего первого визита в Париж

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    По словам официального представителя МИД ФРГ Мартина Шефера, утром новый министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль отправится во Францию, где встретится со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро, речь пойдет о будущем Европы.
    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Новый глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, который в пятницу вступил в должность, в субботу отправится в Париж — это будет первая заграничная поездка министра в новом качестве, в ходе которой он обсудит с французским коллегой Украину и другие международные темы, сообщил официальный представитель министерства Мартин Шефер.

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    "Завтра утром министр отправится во Францию, где встретится со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро, речь пойдет о будущем Европы. Также будет обсуждаться весь спектр международных проблем, включая Украину", — сказал Шефер журналистам в Берлине в пятницу.

    Габриэль в пятницу сменил на должности главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, кандидатура которого, как ожидается, будет теперь выдвинута на должность президента Германии.

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