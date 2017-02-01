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    Фотоитоги 1 февраля: обстрел Ан-26 в Черном море, Донбасс на грани гумкатастрофы

    Тема:

    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (454)

    (обновлено: )67
    Украинский транспортный самолет, который, по заявлению Святослава Цеголко, обстрелян в Черном море во время тренировочного полета
    Девушка в квартире, разрушенной от попадания снаряда в результате обстрела, в Киевском районе Донецка
    В Авдеевке работают полевые кухни
    Эвакуация в Авдеевке
    Арсенал боеприпасов, изъятый у военного в киевском метро
    На месте взрыва в Луганске 1 февраля 2017 года. По предварительной информации, причиной взрыва стал бытовой газ
    Британский боксер Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко в Нью-Йорке на пресс-конференции
    Участники акции против строительства новых ТЭС в Украине у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    Активисты обклеили наклейками отделение дочки российского банка ВТБ в Киеве
    Мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания о перспективах строительства метро на Виноградарь, в тоннеле возле станции метро Сырецкая в Киеве
    Украинский транспортный самолет, который, по заявлению Святослава Цеголко, обстрелян в Черном море во время тренировочного полета
    Украинский транспортный самолет, который, по заявлению Святослава Цеголко, обстрелян в Черном море во время тренировочного полета.
    facebook.com/Степан Полторак
    Девушка в квартире, разрушенной от попадания снаряда в результате обстрела, в Киевском районе Донецка
    Девушка в квартире, разрушенной от попадания снаряда в результате обстрела, в Киевском районе Донецка.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Авдеевке работают полевые кухни
    В Авдеевке работают полевые кухни.
    Константин Реуцкий в Facebook
    Эвакуация в Авдеевке
    Эвакуация в Авдеевке.
    УНИАН
    Арсенал боеприпасов, изъятый у военного в киевском метро
    Арсенал боеприпасов, изъятый у военного в киевском метро.
    ГУ НП в Киеве
    На месте взрыва в Луганске 1 февраля 2017 года. По предварительной информации, причиной взрыва стал бытовой газ
    На месте взрыва в Луганске 1 февраля 2017 года. По предварительной информации, причиной взрыва стал бытовой газ.
    Сергей Вандерлей/Youtube
    Британский боксер Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко в Нью-Йорке на пресс-конференции
    Британский боксер Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко в Нью-Йорке на пресс-конференции.
    REUTERS Brendan McDermid
    Участники акции против строительства новых ТЭС в Украине у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    Участники акции против строительства новых ТЭС в Украине у здания Верховной Рады в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Активисты обклеили наклейками отделение дочки российского банка ВТБ в Киеве
    Активисты обклеили наклейками отделение "дочки" российского банка ВТБ в Киеве.
    Украинское фото
    Мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания о перспективах строительства метро на Виноградарь, в тоннеле возле станции метро Сырецкая в Киеве
    Мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания о перспективах строительства метро на Виноградарь, в тоннеле возле станции метро "Сырецкая" в Киеве.
    УНИАН

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    Украинский транспортный самолет, который, по заявлению Святослава Цеголко, обстрелян в Черном море во время тренировочного полета.

    Транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 в среду был обстрелян из стрелкового оружия в морской экономической зоне Украины c "ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек", пострадавших нет, сообщил министр обороны Степан Полторак.

    Авдеевка
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Будни Авдеевки: бронетехника, пункты обогрева, эвакуация жителей

    По его словам, воздушное судно подверглось обстрелу в районе Одесского газового месторождения.

    Полторак сообщил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции РФ в активном режиме, "которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны".

    "По возвращении летательного аппарата на аэродром при внешнем осмотре воздушного корабля обнаружено 3 см пулевое отверстие — последствия обстрела самолета из стрелкового оружия", — добавил глава Минобороны.

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    Президент Украины Петр Порошенко поручил принять безотлагательные меры для оказания гуманитарной помощи жителям Авдеевки.  С целью реализации этих неотложных действий создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей.

    Обстрелам также подвергся и Донецк. В результате активных боевых действий в среду была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, вследствие чего подача воды в Донецк остановлена.

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