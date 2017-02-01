Фотоитоги 1 февраля: обстрел Ан-26 в Черном море, Донбасс на грани гумкатастрофы

Транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 в среду был обстрелян из стрелкового оружия в морской экономической зоне Украины c "ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек", пострадавших нет, сообщил министр обороны Степан Полторак.
По его словам, воздушное судно подверглось обстрелу в районе Одесского газового месторождения.
Полторак сообщил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции РФ в активном режиме, "которая обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны".
"По возвращении летательного аппарата на аэродром при внешнем осмотре воздушного корабля обнаружено 3 см пулевое отверстие — последствия обстрела самолета из стрелкового оружия", — добавил глава Минобороны.
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Президент Украины Петр Порошенко поручил принять безотлагательные меры для оказания гуманитарной помощи жителям Авдеевки. С целью реализации этих неотложных действий создан Штаб оказания гуманитарной помощи пострадавшим регионам области, работу которого координирует глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в тесном взаимодействии со всеми руководителями областей.
Обстрелам также подвергся и Донецк. В результате активных боевых действий в среду была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, вследствие чего подача воды в Донецк остановлена.