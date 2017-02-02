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    Россия

    Матиос: пуля, попавшая в самолет ВМС Украины, будет передана в МУС

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    По словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, военная прокуратура сразу после прилета самолета, зарегистрировала производство, сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны.
    Анатолий Матиос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украина передаст в международный уголовный суд одну из пуль, попавших в самолет ВМС Ан-26 при обстреле над Одесским газовым месторождением в Черном море, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире канала "112 Украина".

    Украинский транспортный самолет, который, по заявлению Святослава Цеголко, обстрелян в Черном море во время тренировочного полета
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Появились фото самолета, обстрелянного в Черном море

    "Военная прокуратура сразу после прилета самолета, зарегистрировала производство, сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны, потому что это доказательство. Это доказательство гибридной военной агрессии после аннексии Крыма. Пуля, которая изъята, экспертиза повреждения самолета над территорией Украины, от которой еще никто не открестился,  - это доказательства. Кто именно стрелял, мы может и не установим, но зона ответственности высшего руководства государства РФ находится в компетенции международного уголовного суда. Эти доказательства собираются и туда передадут", — заявил Матиос.

    Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 в среду был обстрелян из стрелкового оружия в морской экономической зоне Украины c "ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек", пострадавших нет.

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