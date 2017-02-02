Матиос: пуля, попавшая в самолет ВМС Украины, будет передана в МУС

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украина передаст в международный уголовный суд одну из пуль, попавших в самолет ВМС Ан-26 при обстреле над Одесским газовым месторождением в Черном море, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире канала "112 Украина".

"Военная прокуратура сразу после прилета самолета, зарегистрировала производство, сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны, потому что это доказательство. Это доказательство гибридной военной агрессии после аннексии Крыма. Пуля, которая изъята, экспертиза повреждения самолета над территорией Украины, от которой еще никто не открестился, - это доказательства. Кто именно стрелял, мы может и не установим, но зона ответственности высшего руководства государства РФ находится в компетенции международного уголовного суда. Эти доказательства собираются и туда передадут", — заявил Матиос.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 в среду был обстрелян из стрелкового оружия в морской экономической зоне Украины c "ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек", пострадавших нет.