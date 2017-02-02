наверх
02.02.201703:28
Курсы валют НБУ
  • EUR29.13+ 0.01
  • USD27.00- 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Кабмин решил выплатить одноразовую помощь пострадавшим на Майдане

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (477)

    (обновлено: )82
    Министр социальной политики Андрей Рева, представляя проект постановления на заседании правительства отметил, что принципиальная позиция, которой придерживалось Минсоцполитики при разработке документа, − это увеличение сумм и сокращение срока выплаты.
    Столкновения протестующих с милицией в центре Киева. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в Facebook, что 1 февраля Кабмин принял постановление про выплаты в 2017 году одноразовой денежной помощи пострадавшим и членам семей погибших на Майдане в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года. 

    Кирилл Молчанов
    Голос Столицы
    Расстрелы на Майдане, расследование и вера в справедливость

    "Еще одно обещание выполнено", – написал Гройсман и добавил, что забота про героев и их семьи "наш совместный долг".

    Министр социальной политики Андрей Рева, представляя проект постановления на заседании правительства отметил, что принципиальная позиция, которой придерживалось Минсоцполитики при разработке документа, − это увеличение сумм и сокращение срока выплаты.

    Одноразовая денежная помощь в 2017 году будет выплачиваться: 

    – членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, и лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины, – в 200-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 года; 

    – лицам, которые получили тяжкие телесные повреждения во время участия в массовых акциях общественного протеста, – в 100-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 года; 

    – лицам, которые получили телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях общественного протеста, – в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 года; 

    – лицам, которые получили легкие телесные повреждения, побои, истязание во время участия в массовых акциях общественного протеста, – в 30-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января 2017 года.

    Читайте также: Расстрел Майдана. Сенсационные выводы канадского исследователя

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия обстрела Авдеевки. Кадры полиции Донецкой области
    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды
    Анджей Запаловский
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Педиатр, кандидат медицинских наук, "Реанимационный пакет реформ" Александр Ябчанка
    Медмайдан как ответ на реформы Минздрава
    Александр Крамаренко
    Донбасс: блокада и пиар