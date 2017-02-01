Савченко назвала Порошенко "врагом народа"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала президента Украины Петра Порошенко "врагом народа".

"Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жить каждому человеку. Когда простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он (Порошенко — ред.) — враг народа", — сказала Савченко в интервью изданию "Новое время".

По ее словам, она будет бороться с Порошенко "всеми доступными законными методами и способами, в том числе политически".

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В украинской политике разгорелся скандал из-за того, что Савченко 7 декабря 2016 года посетила столицу Белоруссии, где встретилась с главами ДНР и ЛНР. Позже она заявила, что на встрече в Минске увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. Многие депутаты Рады раскритиковали Савченко за встречу с ополченцами. Позже она была исключена из фракции "Батькивщина" в парламенте, но не лишена мандата. Сейчас Савченко — внефракционный депутат. Позднее Рада исключила ее из украинской делегации ПАСЕ.