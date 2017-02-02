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    Обстрелы в Донбассе: за сутки погибли двое военных - штаб АТО

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    Обстрелы Авдеевки и Донецка: без света и воды (470)

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    Согласно данным пресс-центра штаба АТО, огонь по позициям военных велся из ракетных систем залпового огня, танков, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В результате обстрелов в Донбассе за минувшие сутки погибли двое военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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    "Всего зафиксировано 67 обстрелов. К сожалению, двое наших военных погибли, десять – ранены и четверо – травмированы", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации в Facebook.

    В пресс-центре сообщили, что под огнем оказались населенные пункты Авдеевка, Водяное, Широкино, Богдановка, Марьинка, Крымское, Попасное и другие. Огонь велся из ракетных систем залпового огня, танков, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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