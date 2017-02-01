Кабмин докапитализировал "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" на 6,5 млрд грн

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на своем заседании в среду утвердил докапитализацию государственного "Ощадбанка" на 3,5 миллиарда гривен (около 139 миллионов долларов) и "Укрэксимбанка" – на 3 миллиарда гривен (около 111 миллионов долларов).

Проект соответствующего решения на заседании правительства представлял глава Минфина Александр Данилюк.

"Прошу поддержать решение о докапитализации государственных "Ощадбанка" на 3,5 миллиарда гривен, а также "Укрэксимбанка" на 3 миллиарда гривен", — сказал Данилюк, после чего документ был утвержден.

"Ощадбанк" был создан на базе учреждений "Сбербанка СССР" в Украине, это крупнейший госбанк страны. Ранее власти Украины заявляли, что одним из ключевых элементов реформы государственных банков является частичная приватизация "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" до середины 2018 года. Государство планирует продать 20% акций, сохранив контрольный пакет в 80%.

В ноябре Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали меморандум о реформировании "Ощадбанка", что должно позволить подготовить банк к частичной приватизации. Меморандум, по тогдашнему заявлению Данилюка, в частности, означает "экономию миллиардов гривен плательщиков налогов на ежегодную докапитализацию госбанков".