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    Кабмин докапитализировал "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" на 6,5 млрд грн

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    Проект решения о докапитализации государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" на заседании правительства представлял глава Минфина Александр Данилюк.
    Отделение Ощадбанка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на своем заседании в среду утвердил докапитализацию государственного "Ощадбанка" на 3,5 миллиарда гривен (около 139 миллионов долларов) и "Укрэксимбанка" – на 3 миллиарда гривен (около 111 миллионов долларов).

    Проект соответствующего решения на заседании правительства представлял глава Минфина Александр Данилюк.

    Отделение Ощадбанка
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Прошу поддержать решение о докапитализации государственных "Ощадбанка" на 3,5 миллиарда гривен, а также "Укрэксимбанка" на 3 миллиарда гривен", — сказал Данилюк, после чего документ был утвержден.

    "Ощадбанк" был создан на базе учреждений "Сбербанка СССР" в Украине, это крупнейший госбанк страны. Ранее власти Украины заявляли, что одним из ключевых элементов реформы государственных банков является частичная приватизация "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" до середины 2018 года. Государство планирует продать 20% акций, сохранив контрольный пакет в 80%.

    В ноябре Украина и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали меморандум о реформировании "Ощадбанка", что должно позволить подготовить банк к частичной приватизации. Меморандум, по тогдашнему заявлению Данилюка, в частности, означает "экономию миллиардов гривен плательщиков налогов на ежегодную докапитализацию госбанков".

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