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    Россия

    МО РФ выразило протест украинскому атташе из-за полета Ан-26

    (обновлено: )19520
    Генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест "на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля... совершил два опасных облета российских буровых вышек "Таврида" и "Крым-1".
    Министерство обороны России
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Министерство обороны РФ выразило протест украинскому атташе Из-за опасного облета украинским Ан-26 российских буровых вышек. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Украинский транспортный самолет, который, по заявлению Святослава Цеголко, обстрелян в Черном море во время тренировочного полета
    facebook.com/svyatoslav.tsegolko
    Появились фото самолета, обстрелянного в Черном море

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    "Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест Минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11.30 до 12.00 совершил два опасных облета российских буровых вышек "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования", — сказал он.

    Конашенков отметил, что в среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России для вручения военно-дипломатической ноты. Конашенков добавил, что "в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются как провокационные".

    Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 в среду был обстрелян из стрелкового оружияв морской экономической зоне Украины c "ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек", пострадавших нет.

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