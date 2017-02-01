МО РФ выразило протест украинскому атташе из-за полета Ан-26

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Министерство обороны РФ выразило протест украинскому атташе Из-за опасного облета украинским Ан-26 российских буровых вышек. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест Минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11.30 до 12.00 совершил два опасных облета российских буровых вышек "Таврида" и "Крым-1" на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования", — сказал он.

Конашенков отметил, что в среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России для вручения военно-дипломатической ноты. Конашенков добавил, что "в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются как провокационные".

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что транспортный самолет Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 в среду был обстрелян из стрелкового оружияв морской экономической зоне Украины c "ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек", пострадавших нет.