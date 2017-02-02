Крупнейшие протесты со времен Чаушеску в Румынии

Как заявил местному порталу Digi24 государственный секретарь в Министерстве внутренних дел Раед Арафат, среди пострадавших — двое полицейских и двое протестующих. По его словам, пострадавшие доставлены в больницу.

Всего в пикетах здания правительства в Бухаресте приняли участие свыше 100 тысяч человек, еще 140 тысяч человек вышли на улицы в других городах Румынии. Местная пресса сообщала, что окружившим здание правительства жандармам пришлось применить против протестующих слезоточивый газ, после того как манифестанты начали бросать в полицию петарды, дымовые шашки и камни.

Местные СМИ отмечают, что это самые масштабные манифестации в Румынии за последние 25 лет. Граждане страны опасаются, что в результате принятия правительством предложенных на днях поправок на свободу выйдут отбывающие наказание коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников.

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Антиправительственные протесты начались в Румынии 22 января. Общее число демонстрантов тогда не превышало 20 тысяч человек. Неделю спустя на улицы разных городов вышли около 100 тысяч граждан Румынии.

Ранее премьер Сорин Гриндяну предложил амнистировать ряд заключенных, чтобы немного освободить переполненные тюрьмы. Против этой инициативы выступил среди прочих президент Клаус Йоханнис. Оппозиционная Национал-либеральная партия, которая поддерживает президента, выступила в среду с инициативой о выражении недоверия кабинету.

Под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие маленьких детей, вне зависимости от обвинений. Также шанс выйти на свободу имеют те, чей срок заключения не превышает пяти лет, исключения составят те, кто отбывает наказание за уголовные преступления, а также те, кто осужден за сексуальное насилие.