Хроника 29 января: бои под Авдеевкой, День памяти Героев Крут, протесты в США

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 29 января, в боях под Авдеевкой погибли трое военных, город остался без электричества, также вчера стало известно, что Британия направит боевой корабль к берегам Украины. Помимо этого накануне произошла атака на мечеть в Канаде, а США прошли многотысячные акции протеста против указа о беженцах. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Украине почтили память Героев Крут

Накануне президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко почтили память защитников украинской государственности, погибших в бою у селения Круты. Президент с супругой возложили цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле в Киеве, где были похоронены студенты. Вечером в Киеве прошло факельное шествие ко Дню памяти Героев Крут. Возле станции метро "Арсенальная" состоялось вече и реконструкция боя за завод "Арсенал" в конце января 1918 года.

В Славянске во время факельного шествия прогремел мощный взрыв

В Славянске прогремел мощный взрыв во дворе медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области. "Повреждены окна медицинского учреждения, никто не пострадал", — сообщили в полиции. Согласно сообщению, взрыв прогремел в 100 метрах от факельного шествия, которое в это время проходило от площади Соборной по улице Шевченко. По предварительным данным, причиной взрыва стал взрывпакет.

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В боях под Авдеевкой погибли трое военных, город остался без электричества

ВСУ сообщили в понедельник, что ополченцы за минувшие сутки 56 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе. В воскресенье утром в ходе боевых действий в зоне АТО погибли трое украинских военных, один ранен, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник. Согласно информации руководителя военно-гражданской администрации города из-за обстрелов Авдеевка осталась без электричества.

Учения морской пехоты ВМС Украины под Одессой

В Одесской, Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря продолжаются учения сил и войск Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. К учениям привлечены корабли, катера и суда, летательные аппараты морской авиации, авто- и бронетехника. Участники маневров отрабатывают задачи по усилению охраны государственной границы.

Британия направит боевой корабль к берегам Украины

ВМС Великобритании направят боевой корабль в Черное море к берегам Украины. Корабль будет направлен для выполнения оперативной задачи впервые со времен окончания "холодной войны". По информации СМИ, эсминец HMS Diamond, вооружен ракетами, на борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. По данным СМИ, предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в "секретных учениях" в Украине.

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Медмайдан в Винницкой области: люди перекрыли дорогу из-за реформ Минздрава

В Шаргороде Винницкой области в воскресенье прошла акция протеста против медицинской реформы в части создания госпитальных округов. Участники акции перекрыли движение на одной из дорог в населенном пункте. Винницкую область согласно плану разделили на три госпитальных округа. Город Шаргород, согласно плану реформ Минздрава, присоединили к округу с центром в Могилев-Подольском — это город на самой границе с Молдовой и местные жители жалуются, что до него ехать больше часа и нет прямого автобусного сообщения.

Перезахоронение останков Александра Олеся в Киеве

В Киеве в воскресенье, 29 января, на Лукьяновском кладбище Киева перезахоронили останки поэта и писателя Александра Олеся, а также его жены Веры Кандыбы. В панихиде по писателю приняли участие президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной. В начале молебна во Владимирском соборе в Киеве патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что, хотя Олесь жил и умер за пределами Украины, он любил Родину, и свою любовь воплощал в поэзии.

В Черкасской области тысячи людей остались без тепла

Из-за обвала трубы газовой котельной в Черкасской области тысячи людей временно остались без теплоснабжения. На место происшествия выехал дежурный караул Монастрищенської пожарно-спасательной части Управления ГосЧС в Черкасской области. Во время проведения разведки на месте разрушения спасатели установили, что здание котельной не повреждено, погибших и травмированных в результате происшествия нет.

Атака на мечеть в Канаде

По крайней мере, шесть человек погибли в результате стрельбы в мечети канадского города Квебек, где находилось порядка 40 человек. По словам полицейских, двое подозреваемых были задержаны. В СМИ пишут, что неизвестные были в масках и кричали "Аллах Акбар", стреляя в толпу. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр провинции Квебек назвали стрельбу в мечети терактом.

Многотысячные акции протеста в США против указа о беженцах

В воскресенье во многих городах США прошли многотысячные акции протеста против указа о беженцах. В пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Генпрокуроры 15 американских штатов осудили указ президента США Дональда Трампа по иммиграции, назвав его "незаконным".

Второй тур праймериз во Франции

В воскресенье, 29 января, во Франции состоялись праймериз. Французы выбирали, кто будет кандидатом в президенты от Социалистической партии страны. Согласно последним данным СМИ, экс-премьер Франции Мануэль Вальс уступает бывшему министру образования Бенуа Амону во втором туре. Первый тур первичных выборов состоялся 22 января, победу одержал Амон, получивший 36,5% голосов. Вальсу предпочтение отдали 31,9% участников праймериз.

Ежегодно в последнее воскресенье января мировым интернет-сообществом отмечается весьма необычный праздник – Международный День БЕЗ интернета. Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в "реальном" мире, общаться с другими людьми исключительно "вживую" или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом).