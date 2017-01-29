Британия направит боевой корабль к берегам Украины – СМИ

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. ВМС Великобритании направят боевой корабль в Черное море к берегам Украины. Об этом сообщает газета Sunday Mail.

Как сообщается, корабль будет направлен для выполнения оперативной задачи впервые со времен окончания "холодной войны".

Как отмечает издание, эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины, на борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. По данным СМИ, предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в "секретных учениях" в Украине.

"Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины", — заявил изданию министр обороны Британии Майкл Фэллон.

Ранее сообщалось, что на юге Украины стартовали учения украинских Военно-морских Сил. Они проходят на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса обучения боевой готовности органов военного управления и воинских частей.