Учения ВМС под Одессой: перекрытие дорог и "ледяная каша" на море

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

На юге Украины стартовали учения украинских Военно-морских Сил. Они проходят на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса обучения боевой готовности органов военного управления и воинских частей.

Граждан просят не беспокоиться и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам. Интересно, что Верховная Рада тем временем одобрила допуск иностранных военных к учениям 2017 года.

Подробнее о начале учений в эфире радиостанции сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы в Одессе Александр Тарасенко.

Расскажите подробнее, как проходят учения?

— Учения начались еще с понедельника, 16 января. Они буду идти всю неделю как в Одесской, так и в Николаевской областях. Как заявили в пресс-службе ВМС Украины, учения носят закрытый характер.

Особо не ощутят эти учения и жители области, но, возможно, будет видна на улицах техника. Особенно передвижения крупных колонн, БТР, возможно, даже танков. Пока что в городе ничего такого не замечено. Но в области жители сказали, что можно быть готовыми к тому, что будут даже блокпосты установлены, въезд на некоторые территории будет ограничен.

Что интересно, в Одесской гавани сейчас базируются корабли ВМС Украины, которые тоже принимают участие в этих учениях. Была информация в прессе о том, что якобы эти корабли были скованы льдом, и такая критическая ситуация создалась, что был флот обездвижен. Но в пресс-службе ВМС Украины эту информацию опровергли, сказали, что работают в Одесской гавани буксиры.

То есть проблем с кораблями никаких нет?

— По информации пресс-службы ВМС — именно так. Но доступа туда у журналистов нет. Поэтому подтвердить наверняка информацию сложно.

Сколько кораблей принимают участие в учениях?

— Как сказали представители пресс-службы, это является военной тайной и не подлежит распространению. Но "Гетман Сагайдачный" базируется, как правило, все время в Одесском порту, и возле него еще несколько сопутствующих кораблей. Они находятся на месте, как заявили в пресс-службе. И те корабли, которые находятся на боевом дежурстве, также по плану покидают и входят в порт.

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Как одесситы относятся к проведению учений?

— Они пока что этих учений не видят, потому сложно сказать, как они к этому относятся. Насколько я знаю, обычно немножко критические замечания вызывает международные учения Sea Breeze, где принимают участие американские военные и представители других армий мира. Тогда есть такие моменты, люди немножко переживают, что все-таки военные других государств находятся на территории Одесской области, Одессы. И для некоторых это довольно ситуация неприятная и в чем-то тревожная.

Но в этих учениях, которые проходят сейчас, принимают участие только украинские военные, поэтому одесситы относятся нормально. И только жители области, в принципе, могут увидеть передвижения военной техники. Для них, возможно, будут ограничены некоторые дороги, проезды по некоторым регионам, где непосредственно будут проходить какие-то тактические мероприятия, куда доступ будет ограничен.

(публикуется на языке оригинала)

Про навчання біля Одеси також розповіла тимчасовий виконувач обов'язків начальника прес-центру командування Військово-морських сил Збройних сил України Ірина Карпюк.

З чого почались навчання?

— У ВМС Збройних сил України 16 січня розпочався новий навчальний рік. І на поточному тижні з понеділка в українських ВМС, саме в Одеській та Миколаївській областях, де дислокуються військові частини, проходить комплекс тактико-спеціальних навчань з бойової готовності органів військового управління та військових частин.

У рамках цих навчань відпрацьовуються заходи посилання охорони і оборони важливих військових об'єктів. Це бази, склади, причали. Комплекс навчань, звісно, передбачає переміщення військової техніки на шляхах руху, на міських дорогах, на міжміських дорогах. Саме тому перед цим ми повідомили місцевих мешканців про те, що можливе переміщення техніки, і тому, щоб нікому не придавати хвилювання та щоб нашим підрозділам не створювали перешкоди для пересування, ми зробили оголошення та повідомили місцевих мешканців.

Про яку кількість військових йдеться?

— Беруть участь військові частини та установи Одеського, Миколаївського та Очаківського гарнізонів. Тобто ВМС і їх роди військ. Саме тому усі військові частини беруть участь у цих тактико-спеціальних навчаннях. Але вони вже закінчуються на поточному тижні. Тому великих якихось масштабних заходів не буде.

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З’явилася інформація потрапляння українського флоту в Одесі в льодовий полон. Чи був такий факт?

— Журналіст побачив кригу біля кораблів, здалеку це здається як цілісний покрив. Але насправді це просто людяна каша, яка зовсім не заважає вийти кораблю в море і виконувати завдання за призначенням. Саме тому ніяких проблем у цьому питанні немає. Там немає льоду, який може зашкодити виходити кораблям в море.

Ранее военный эксперт Игорь Козий в эфире "ГС" заявил, что право защищать свою страну определено в Конституции, и его нужно реализовывать в рамках законодательства.

А политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что у государства должна быть монополия на создание Вооруженных сил, поскольку существует множество рисков, связанных добровольческими батальонами.