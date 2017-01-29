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    Перезахоронение останков Александра Олеся в Киеве

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    В Киеве в воскресенье, 29 января, перезахоронили останки поэта и писателя Александра Олеся, а также его жены Веры Кандыбы, сообщает пресс-служба главы государства.
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    В панихиде по писателю приняли участие президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной.

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    В начале молебна во Владимирском соборе в Киеве патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что, хотя Олесь жил и умер за пределами Украины, он любил Родину, и свою любовь воплощал в поэзии. Присутствующие помолились за упокой души украинского поэта и его жены.

    Порошенко в свою очередь отметил, что не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Олеся станет данью памяти поэта.

    "Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказался в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину", — отметил он.

    Украинского поэта перезахоронили на Лукьяновском кладбище.

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