Перезахоронение останков Александра Олеся в Киеве

В панихиде по писателю приняли участие президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной.

Читайте также: Резонанс вокруг писателя Олеся. Не до живых, прах – национальная идея

В начале молебна во Владимирском соборе в Киеве патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что, хотя Олесь жил и умер за пределами Украины, он любил Родину, и свою любовь воплощал в поэзии. Присутствующие помолились за упокой души украинского поэта и его жены.

Порошенко в свою очередь отметил, что не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Олеся станет данью памяти поэта.

"Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказался в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину", — отметил он.

Украинского поэта перезахоронили на Лукьяновском кладбище.