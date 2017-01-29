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    Фотоленты

    Церемония перезахоронения останков Александра Олеся в Киеве

    (обновлено: )13
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги в Киеве
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги в Киеве
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги в Киеве
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги в Киеве
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги в Киеве
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Панихида-прощание с поэтом Александром Олесем в Киеве
    Порошенко с женой приняли участие в панихиде по писателю Олесю в Киеве
    Порошенко с женой приняли участие в панихиде по писателю Олесю в Киеве
    Панихида по поэту Александру Олесю и его супруге в Киеве
    Церемония перезахоронения поэта Александра Олеся в Киеве
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Установка креста на могиле. На надгробной доске также будет высечено имя сына Александра Олеся и Веры Кандыбы Олега Ольжича - археолога, литератора, деятеля ОУН.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Перед церемонией перезахоронения во Владимирском соборе состоялась панихида, в которой приняли участие президент Петр Порошенко и его супруга Марина.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги в Киеве
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги в Киеве.
    @uziaka
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся на Лукьяновском кладбище в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Министр культуры Украины Евгений Нищцк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги Веры Кандыбы.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги в Киеве
    Прах Александра Олеся из могилы изъяли и поместили в кладбищенский депозитарий. Все соответствует нормам закона Чешской республики, и, если бы случайно информация не попала в местную печать, история на этом и закончилась бы.
    @uziaka
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги в Киеве
    Писатель Александр Олесь покоился на Ольшанском кладбище в Праге, и до его могилы на исторической родине долгие годы дела никому не было.
    @uziaka
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги в Киеве
    В церемонии перезахоронения принял участие министр культуры Евгений Нищук.
    @uziaka
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги в Киеве
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся и его супруги на Лукьяновском кладбище в Киеве
    @uziaka
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся
    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся на Лукьяновском кладбище в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Панихида-прощание с поэтом Александром Олесем в Киеве
    Панихида-прощание с поэтом Александром Олесем во Владимирском соборе в Киеве
    @STsegolko
    Порошенко с женой приняли участие в панихиде по писателю Олесю в Киеве
    Порошенко с женой приняли участие в панихиде по писателю Олесю в Киеве
    Сайт президента Украины
    Порошенко с женой приняли участие в панихиде по писателю Олесю в Киеве
    Порошенко с женой приняли участие в панихиде по писателю Олесю в Киеве
    @poroshenko
    Панихида по поэту Александру Олесю и его супруге в Киеве
    Панихида по поэту Александру Олесю и его супруге в Киеве во Владимирском соборе.
    Николай Лазаренко/POOL
    Церемония перезахоронения поэта Александра Олеся в Киеве
    Церемония перезахоронения поэта Александра Олеся в Киеве
    Николай Лазаренко/POOL

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    Церемония перезахоронения останков поэта Александра Олеся в Киеве.

    В Киеве в воскресенье, 29 января, перезахоронили останки поэта и писателя Александра Олеся, а также его жены Веры Кандыбы.

    Могила Александра Олеся на кладбище в Чехии
    Украинский институт национальной памяти
    Резонанс вокруг писателя Олеся. Не до живых, прах – национальная идея

    В панихиде-прощании, предшествовавшей церемонии перезахоронения, приняли участие президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной.

    В начале молебна во Владимирском соборе в Киеве патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что, хотя Олесь жил и умер за пределами Украины, он любил Родину, и свою любовь воплощал в поэзии. Присутствующие помолились за упокой души украинского поэта и его жены.

    Смотрите также: Порошенко с женой возложили цветы к памятному кресту Героям Крут

    Порошенко в свою очередь отметил, что не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Олеся станет данью памяти поэта.

    "Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказался в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину", — отметил он.

    Поэта и его супругу похоронили на Лукьяновском кладбище. На надгробье могилы также будет высечено имя сына Александра Олеся и Веры Кандыбы Олега Ольжича — археолога, литератора, деятеля ОУН, замученного гестаповцами, останки которого так и не удалось найти.

    Напомним, 3 января в Чехии разгорелся скандал после принудительной эксгумации останков украинского писателя и поэта Александра Олеся и его жены. Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины срочно вмешаться в ситуацию, в результате чего удалось добиться того, что останки были перемещены в депозитарий кладбища. Также глава государства поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

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