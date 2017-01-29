Церемония перезахоронения останков Александра Олеся в Киеве

В Киеве в воскресенье, 29 января, перезахоронили останки поэта и писателя Александра Олеся, а также его жены Веры Кандыбы.
В панихиде-прощании, предшествовавшей церемонии перезахоронения, приняли участие президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной.
В начале молебна во Владимирском соборе в Киеве патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что, хотя Олесь жил и умер за пределами Украины, он любил Родину, и свою любовь воплощал в поэзии. Присутствующие помолились за упокой души украинского поэта и его жены.
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Порошенко в свою очередь отметил, что не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Олеся станет данью памяти поэта.
"Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказался в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину", — отметил он.
Поэта и его супругу похоронили на Лукьяновском кладбище. На надгробье могилы также будет высечено имя сына Александра Олеся и Веры Кандыбы Олега Ольжича — археолога, литератора, деятеля ОУН, замученного гестаповцами, останки которого так и не удалось найти.
Напомним, 3 января в Чехии разгорелся скандал после принудительной эксгумации останков украинского писателя и поэта Александра Олеся и его жены. Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины срочно вмешаться в ситуацию, в результате чего удалось добиться того, что останки были перемещены в депозитарий кладбища. Также глава государства поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.