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    Киев

    В Киеве перезахоронили останки Александра Олеся

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    Президент Петр Порошенко заявил во время панихиды, что не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Олеся станет данью памяти поэта.
    Порошенко с женой приняли участие в панихиде по писателю Олесю в Киеве
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в воскресенье, 29 января, перезахоронили останки поэта и писателя Александра Олеся, а также его жены Веры Кандыбы, сообщает пресс-служба главы государства.

    Могила Александра Олеся на кладбище в Чехии
    Украинский институт национальной памяти
    Резонанс вокруг писателя Олеся. Не до живых, прах – национальная идея

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    В панихиде — прощании с писателем приняли участие президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко.

    В начале молебна во Владимирском соборе в Киеве патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что, хотя Олесь жил и умер за пределами Украины, он любил Родину, и свою любовь воплощал в поэзии. Присутствующие помолились за упокой души украинского поэта и его жены.

    Порошенко в свою очередь отметил, что не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Олеся станет данью памяти поэта.

    "Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказался в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину", — отметил он.

    Украинского поэта перезахоронили на Лукьяновском кладбище.

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