Перезахоронение праха писателя Олеся состоится в воскресенье

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КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Перезахоронение праха украинского писателя Александра Олеся и его жены состоится в воскресенье, сообщил в пятницу министр культуры Украины Евгений Нищук.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на первого секретаря по консульским вопросам посольства Украины в Чехии Павла Ковтуна, что в пятницу из Праги в киевский аэропорт доставили останки Олеся и его жены.

"Двадцать девятого января… будет прощание и будет перезахоронение Александра Олеся", — сказал Нищук на брифинге.

Министр также подтвердил, что останки Олеся и его жены доставлены в Украину. Он отметил, что в воскресенье в 12.00 во Владимирском соборе в центре Киева состоится панихида, которую проведет глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Приблизительно в 13.30 состоится перезахоронение на Лукьяновском кладбище в Киеве. Планируется также присутствие на торжествах наследников писателя, однако этот вопрос еще не решен.

Нищук также отметил, что Лукьяновское кладбище может в будущем стать местом возможного перезахоронения украинских деятелей, которые похоронены за границей, однако о конкретных случаях речи пока не идет.

Президент Украины Петр Порошенко ранее поручил МИД обеспечить перевозку останков Олеся на родину. Он также заявлял, что чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков писателя.

Ранее СМИ сообщали, что тело украинского писателя, который в 1944 году был похоронен в Праге, принудительно эксгумировали из-за неуплаты ренты за место на кладбище. МИД Украины заявил, что останки Олеся и его жены после эксгумации были перемещены в депозитарий кладбища в Чехии до решения вопроса о месте окончательного захоронения, которое должны принять проживающие в Канаде родственники писателя.