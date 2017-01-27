Останки писателя Олеся привезли из Чехии в Киев

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КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Урна с прахом писателя Александра Олеся и его супруги прибыла в Киев, самолет прибыл в международный аэропорт "Борисполь", передает информагентство УНН со ссылкой на первого секретаря по консульским вопросам посольства Украины в Чехии Павла Ковтуна.

Президент Украины Петр Порошенко ранее поручил МИД обеспечить перевозку останков Олеся на родину. Он также заявлял, что чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков писателя.

На вопрос, доставили ли в Украину прах Олеся, дипломат ответил: "Да". При этом он отметил, что не имеет информации о том, когда состоится перезахоронение писателя в Киеве.

В свою очередь в министерстве культуры Украины сообщили, что в пятницу состоится брифинг министра культуры Евгения Нищука по вопросу мероприятий, связанных с перезахоронением Олеся и его супруги в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что тело украинского писателя, который в 1944 году был похоронен в Праге, принудительно эксгумировали из-за неуплаты ренты за место на кладбище. МИД Украины заявил, что останки Олеся и его жены после эксгумации были перемещены в депозитарий кладбища в Чехии до решения вопроса о месте окончательного захоронения, которое должны принять проживающие в Канаде родственники писателя.