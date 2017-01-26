Останки писателя Александра Олеся и его супруги из Праги отправили в Киев

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Из Праги в Киев отправили останки украинского писателя Александра Олеся и его супруги.

Накануне в чешской столице представители украинской диаспоры отслужи панихиду, останки писателя и его супруги погрузили в микроавтобус и отправили в Украину, сообщает ТСН.

Читайте также: Резонанс вокруг писателя Олеся. Не до живых, прах – национальная идея

Как сообщается, перезахоронение останков знаменитого украинца пройдет в конце недели на Лукьяновском кладбище в Киеве.

Напомним, 3 января в Чехии разгорелся скандал после принудительной эксгумации останков украинского писателя и поэта Александра Олеся и его жены. Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины срочно вмешаться в ситуацию, в результате чего удалось добиться того, что останки были перемещены в депозитарий кладбища. Также глава государства поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.