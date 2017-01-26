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    Культура

    Останки писателя Александра Олеся и его супруги из Праги отправили в Киев

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    Накануне в чешской столице представители украинской диаспоры отслужи панихиду, останки писателя и его супруги погрузили в микроавтобус и отправили в Украину. Перезахоронят писателя на Лукьяновском кладбище в Киеве.
    Могила Александра Олеся на кладбище в Чехии
    Украинский институт национальной памяти

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Из Праги в Киев отправили останки украинского писателя Александра Олеся и его супруги.

    Александр Олесь
    Из открытых источников
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    Накануне в чешской столице представители украинской диаспоры отслужи панихиду, останки писателя и его супруги погрузили в микроавтобус и отправили в Украину, сообщает ТСН.

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    Как сообщается, перезахоронение останков знаменитого украинца пройдет в конце недели на Лукьяновском кладбище в Киеве.

    Напомним, 3 января в Чехии разгорелся скандал после принудительной эксгумации останков украинского писателя и поэта Александра Олеся и его жены. Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины срочно вмешаться в ситуацию, в результате чего удалось добиться того, что останки были перемещены в депозитарий кладбища. Также глава государства поручил Министерству культуры организовать церемонию перезахоронения в Украине.

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