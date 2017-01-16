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    Культура

    Украина готовит документы для возвращения из Чехии останков писателя Олеся

    (обновлено: )20
    Мэрия Праги предоставила разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков Александра Олеся и его жены. Сейчас идет процедура оформления документов для перевозки останков в Украину.
    Александр Олесь
    Из открытых источников

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Украина готовит документы для перевозки останков украинского писателя Александра Олеся и его жены в Украину, сообщил в комментарии украинскому информагентству "УНН" начальник консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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    "Мэрия Праги предоставила разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков Александра Олеся и его жены. 13 января 2017 года останки Олеся и его жены в присутствии дипломатов посольства Украины в Чехии переданы одной из ритуальных служб Праги и перевезены по сопровождению дипломатов в это же заведение", — сказал он.

    По словам Кирилича, сейчас идет процедура оформления документов для перевозки останков Олеся и его жены в Украину.

    "Надеемся, что перевозка может состояться в Украине в ближайшее время", — сказал начальник консульской службы МИД.

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