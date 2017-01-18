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    Кабмин выделил средства на перевозку из Чехии останков писателя Олеся

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    На заседании Кабинета министров в среду было принято решение выделить деньги на перевозку и перезахоронение из Чехии в Украину праха писателя Александра Олеся.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины выделил средства из бюджета на перевозку из Чехии и перезахоронение в Киеве останков украинского писателя Александра Олеся, соответствующее решение принято в ходе заседания правительства в среду.

    Могила Александра Олеся на кладбище в Чехии
    Украинский институт национальной памяти
    Резонанс вокруг писателя Олеся. Не до живых, прах – национальная идея

    Президент Украины Петр Порошенко ранее поручил МИД обеспечить перевозку останков Олеся на родину. Также Порошенко заявлял, что чешские власти дали разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков украинского писателя.

    В ходе заседания правительства сумма, выделенная из госбюджета, не называлась.

    Ранее СМИ сообщали, что тело украинского писателя, который в 1944 году был похоронен в Праге, принудительно эксгумировали из-за неуплаты ренты за место на кладбище. МИД Украины заявил, что останки Олеся и его жены после эксгумации были перемещены в депозитарий кладбища в Чехии до решения вопроса о месте окончательного захоронения, которое должны принять проживающие в Канаде родственники писателя. На месте, где были захоронены Олесь и его жена, уже захоронен выходец из Украины Владимир Михайлишин, который до недавнего времени ухаживал за могилой и платил необходимую ренту.

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