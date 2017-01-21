В Киеве определили место для перезахоронения Александра Олеся - Нищук

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Власти определили, где в Киеве перезахоронят останки украинского писателя Александра Олеся. Об этом сообщает Радио Свобода.

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что в Киеве определили место для перезахоронения останков Александра Олеся.

"В данном случае по желанию потомков, которых разыскало МИД и посольство в Канаде, которые выразили желание, чтобы Александр Олесь был перезахоронен именно в Украине, именно в Киеве. В данном случае – это Лукьяновское кладбище", – сказал он.

Помимо этого, на Лукьяновском кладбище планируют обустроить место для перезахоронения известных украинцев.

"Мы сейчас определили то место, которое мы сможем потом обустроить. Мы сейчас в эту пору года не сможем полноценно это место подготовить. Для Александра Олеся непосредственно будет сейчас место подготовлено..Я сейчас не буду загадывать, сколько мест, но будет достаточно мест для таких, скажем, почетных захоронений", – добавил Нищук.

При этом Нищук отмечает, что точной даты перезахоронения Олеся в Украине еще нет, поскольку есть "технический момент, который требует какого-то времени".