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    Культура

    Останки Олеся доставят в Украину на следующей неделе

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    Временный поверенный Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский на вечере памяти поэта в Праге сообщил, что передача останков - сложная процедура по чешским законам.
    Могила Александра Олеся на кладбище в Чехии
    Украинский институт национальной памяти

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Останки украинского писателя Александра Олеся будут доставлены в Украину из Чехии до конца следующей недели, сообщил временный поверенный Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский на вечере памяти поэта в Праге, передает "Радио Свобода".

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    "Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге", — сказал дипломат.

    В субботу, 21 января, в Праге по инициативе украинской общины также отслужили панихиду по Олесю и его жене Вере Кандыбе.

    Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины выделил средства из бюджета на перевозку из Чехии и перезахоронение в Киеве останков украинского писателя Александра Олеся.

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