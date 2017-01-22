Останки Олеся доставят в Украину на следующей неделе

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Останки украинского писателя Александра Олеся будут доставлены в Украину из Чехии до конца следующей недели, сообщил временный поверенный Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский на вечере памяти поэта в Праге, передает "Радио Свобода".

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"Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге", — сказал дипломат.

В субботу, 21 января, в Праге по инициативе украинской общины также отслужили панихиду по Олесю и его жене Вере Кандыбе.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины выделил средства из бюджета на перевозку из Чехии и перезахоронение в Киеве останков украинского писателя Александра Олеся.