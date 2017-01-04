Могилы выдающихся украинцев за рубежом под угрозой - Институт нацпамяти

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КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Большинство захоронений выдающихся украинцев за рубежом могут быть ликвидированы в ближайшее время, сообщает пресс-служба Института национальной памяти.

По информации специалистов, за пределами Украины размещено более 250 тысяч захоронений представителей украинской военно-политической эмиграции, деятелей науки и культуры.

"Многие из них могут быть ликвидированы в ближайшее время. В частности, в этом году только на Ольшанском кладбище в Праге могут принудительно эксгумировать останки драматурга, одного из отцов современного украинского современного театра Спиридона Черкасенко; общественного деятеля, педагога Арины Ефремовой-Дурдукивской; инженера-строителя Александра Ярошевского", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 января в Чехии разгорелся скандал после принудительной эксгумации останков украинского писателя и поэта Александра Олеся и его жены. Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины срочно вмешаться в ситуацию, в результате чего удалось добиться того, что останки были перемещены в депозитарий кладбища.

Украинский институт национальной памяти Могила Александра Олеся на кладбище в Чехии

Позже Порошенко поручил МИД обеспечить перевозку останков Александра Олеся в Украину.

Как сообщалось, при Министерстве культуры Украины планируют создать специальную межведомственную комиссию, которая будет заниматься вопросом перезахоронены выдающихся украинцев.