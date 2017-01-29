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    Киев

    Порошенко с супругой приняли участие в панихиде по писателю Олесю в Киеве

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    Петр Порошенко сообщил в соцсети, что в воскресенье с супругой почтил память писателя Александра Олеся. Также он опубликовал фото из Владимирского собора, где прошла панихида.
    Порошенко с женой приняли участие в панихиде по писателю Олесю в Киеве
    @poroshenko

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной принял участие в панихиде по украинскому писателю Александру Олесю во Владимирском соборе столицы, сообщается в Twitter президента.

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    "Почтил память нашего выдающегося поэта Александра Олеся. Вечная память!", — написал в соцсети глава государства.

    Напомним, перезахоронение поэта Александра Олеся состоится 29 января в Киеве на Лукьяновском кладбище.

    Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук также отметил, что Лукьяновское кладбище может в будущем стать местом возможного перезахоронения украинских деятелей, которые похоронены за границей, однако о конкретных случаях речи пока не идет.

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