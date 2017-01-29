Порошенко с супругой приняли участие в панихиде по писателю Олесю в Киеве

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной принял участие в панихиде по украинскому писателю Александру Олесю во Владимирском соборе столицы, сообщается в Twitter президента.

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"Почтил память нашего выдающегося поэта Александра Олеся. Вечная память!", — написал в соцсети глава государства.

Напомним, перезахоронение поэта Александра Олеся состоится 29 января в Киеве на Лукьяновском кладбище.

Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук также отметил, что Лукьяновское кладбище может в будущем стать местом возможного перезахоронения украинских деятелей, которые похоронены за границей, однако о конкретных случаях речи пока не идет.