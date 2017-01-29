В Черкасской области тысячи людей остались без тепла

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Из-за обвала трубы газовой котельной в Черкасской области тысячи людей временно остались без теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Согласно сообщению, чрезвычайное происшествие возникло сегодня ночью в городе Монастрище.

"На ул. Соборной произошло разрушение дымовой трубы газовой котельной КП “Теплокоммунэнерго” которая принадлежит Монастирищенскому городскому совету", — подчеркивается в сообщении.

На место происшествия выехал дежурный караул Монастрищенської пожарно-спасательной части Управления ГосЧС в Черкасской области. Во время проведения разведки на месте разрушения спасатели установили, что здание котельной не повреждено, погибших и травмированных в результате происшествия нет.

Для разбора конструкций на месте чрезвычайного происшествия работают 2 единицы инженерной техники и 25 работников коммунального предприятия.

"Главной задачей работ, продолжающихся является очистка 2-х газопроводов и подключение котельной к дымовой трубы, что осталась. Одновременно, решается вопрос о переходе к резервной котельной дымовой трубы, которая находится на расстоянии 40 метров от места происшествия", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе в районе Пересыпского моста на Черноморского казачества и углу улицы Николая Плыгуна произошел прорыв теплотрассы. В результате аварии систем ЖКХ на дороге образовалась огромная лужа.