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    Киев

    "Киевэнерго" объясняет холодами огромные счета за тепло

    Тема:

    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (410)

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    В «Киевэнерго» заявили, что 90% тепла, которые компания поставляет в жилые дома, учитываются общедомовыми счетчикам тепла. Об этом рассказал спецкор радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.
    Киевэнерго
    RIA News Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Компания "Киевэнерго" провела пресс-брифинг о начислениях за централизованное отопление в декабре. Ранее предприятие обещало объяснить, почему суммы в квитанциях за декабрь выше по сравнению с платежами за ноябрь и рассказать о типичных причинах больших начислений за тепло на конкретных примерах.

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Удалось ли "Киевэнерго" успокоить киевлян, рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка.

    "Завышенные суммы в нескольких случаях по Киеву компания "Киевэнерго" аргументировала, во-первых, тем, что 90% тепла, которые компания поставляет в жилые дома, учитываются общедомовыми счетчикам тепла. Во-вторых, первый зимний месяц, декабрь, на самом деле, был довольно-таки холодным, сопровождался резким сокращением температуры, соответственно, если температура была ниже, то в жилые дома нужно было заводить энергоноситель с более высокой температурой, тогда и учет этого тепла увеличивается", — сообщил спецкор.

    Ранее в "Киевэнерго" пообещали "серьезные" счета за отопление за январь

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