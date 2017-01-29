Коррупционный скандал в Германии: во всем обвиняют СМИ

РИА Новости Украина

В баварском Регенсбурге разгорается коррупционный скандал: глава одной строительной фирмы перевел на счет местной партийной организации СДПГ, щедрое "пожертвование" и за это получил от городской администрации большой строительный заказ. Но удивление вызывает реакция как широкой общественности, так и городских политиков: вплоть до недавнего времени население не желало верить информации о коррупционной сделке и перенесло свой негатив на СМИ, а городской совет отнесся к махинациям мэра более чем снисходительно.

Об этом в интервью Sputnik рассказывает журналист Штефан Айгнер, который уверен, что истинный размах коррупции в городе только предстоит выявить.

Штефан Айгнер (Stefan Aigner) и его газета Regensburg Digital в июне 2016 одними из первых сообщили о коррупционной сделке между мэром Йоахимом Вольбергсом и главой строительной фирмы Фолькером Третцелем. По словам Айгнера, всt началось с пресс-релиза прокуратуры, который вышел вскоре после обыска в ратуше.

Поскольку Айгнер уже неоднократно писал о нарушениях при распределении строительных заказов, он решил заняться этой темой, но натолкнулся на стену молчания.

"Было практически невозможно получить прямые высказывания, по которым можно было бы процитировать каких-то людей. Можно было сослаться на пару документов – какие-то вещи нам передавали… Настроение в городе было такое, как будто это СМИ во всём виноваты", — пишет издание.

Население и слышать не хотело о темных махинациях в городской администрации, говорит Айгнер.

"Сначала население особо не возмущалось. Люди надеялись, что после 18 лет, в течение которых кандидатуру мэра определяла ХСС (CSU), наконец будет кандидат от СДПГ (SPD), который все-таки сможет управлять городом с помощью коалиции, состоящей из различных крупных и мелких партий. Многие просто не хотели верить (информации о коррупционном скандале), это была смесь разочарования и нежелания замечать происходящее", — отмечает он.

В городском совете, даже среди представителей оппозиции, тоже почти не раздавалось критических голосов, которые бы требовали расследования обвинений во взяточничестве.

"После всей информации, которую мы имеем на сегодняшний день, можно с полным основанием назвать это коррупционным болотом. Я также должен сказать, что весь городской продемонстрировал несостоятельность, весь, целиком. В период правления СДПГ никто, за исключением членов ХСС, не выступил с критикой мэра. На самом деле, после того как главе строительной фирмы, который теперь находится за решёткой, выделили участок земли, — ХСС подала жалобу на это действие в правительство округа Верхний Пфальц, — один член городского совета, фамилию которого я не хочу называть, сказал мне: Боже мой, строительные сделки не обходятся без махинаций, и здесь они тоже были, но на сей раз это по крайней мере на благо города. Так что мне кажется, что такую позицию занимают очень многие", — рассказывает журналист.

В отношении футбольного клуба "Ян" (SSV Jahn), который также, как сообщается, получал значительную поддержку со стороны мэра Вольбергса, даже СМИ были настроены очень сдержанно. Айгнер объясняет это тем, что с клубом их связывает сотрудничество в сфере СМИ, доходы от рекламы и проведение общих мероприятий.

"Поэтому я считаю, что касается SSV Jahn, у некоторых местных СМИ есть еще некоторые препятствия для "атаки", — комментирует Айгнер корреспонденту Sputnik.

Мэр Йоахим Вольбергс, похоже, был не первым, кого подкупил строительный предприниматель Фолькер Третцель. В настоящее время прокуратура ведет расследование и против бывшего мэра Ханса Шайдингера (ХСС), которому Третцель также, вероятно, дал взятку. Штефан Айгнер все же уверен – Третцель тоже не был единственным, кто деньгами добивался получения строительного заказа. Газета Айгнера на протяжении восьми лет пишет о нарушениях при распределении строительных заказов и, по его мнению, уже намного раньше можно было понять, что здесь что-то не так.

Читайте также: Милитаризация роботов может быть опасна для человечества — Бишоп

"Коллега из газеты Münchener Merkur очень хорошо это описал – это не скандал вокруг отдельной личности Вольбергса или отдельной личности Шайдингера, а вокруг регионального сбоя в системе, который также обусловлен очень некритичным отношением общественности. Я под этим могу только подписаться", — говорит Айгнер.

С момента ареста Вольбергса, Третцеля и третьего лица,имя которого не называется, кажется, люди начинают медленно осознавать размах коррупционной сделки. Политики понимают, что они, вероятно, ошибались, а среди населения растет недовольство.

"Когда слышишь, о чем говорят люди в сообществах, там всё чаще высказывается следующее мнение: все политики коррупционеры, очень скверная история!"

Айгнер считает, что городской совет должен срочно сделать выводы, а политики, которые в лучшем случае проявили некомпетентность, должны сложить свои полномочия. Кроме того, нужно позаботиться о проведении досрочных выборов – не только мэра, но и всего органа.

Читайте также: Франция поможет Польше модернизировать флот

Тем временем, появились и первые потерпевшие. Один жилищно-строительный кооператив также претендовал на один из трех спорных земельных участков и возлагал большие надежды на его получение, говорит Айгнер. Но в результате все три участка ушли к Третцелю. Кооператив теперь рассматривает подачу иска о возмещении ущерба и подачу заявления в прокуратуру против главы фракции СДПГ в горсовете, который, как сообщается, дал предпринимателю Третцелю ознакомиться с проектом конкурсных требований еще до официального проведения торгов.

Журналист Штефан Айгнер уверен, что о коррупционных преступлениях в Регенсбурге на данный момент известно далеко не все: "Я думаю, что мы ещё многое узнаем! Сейчас все только начинается, сейчас люди начинают говорить!"