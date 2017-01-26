Секс-скандал в Китае: преподаватель назвал четыре критерия отбора студенток

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РИА Новости Украина

Пекинский университет иностранных языков объявил о проведении служебного расследования в отношении профессора этого вуза Цяо Му. Профессор вызвал бурю негодования в китайских социальных сетях, когда написал в интернете, что при приеме в университет многие преподаватели оценивают скорее внешние данные студенток, чем их знания.

Дискуссии по поводу статьи Цяо Му комментирует для Sputnik журналист- китаевед Михаил Коростиков.

После публикации в интернете многие благодарили Цяо Му за честность, но другие обвиняли его и университет в сексизме. Учебное заведение уже отреагировала на критику, заявив, что в отношении Цяо Му будет проведено служебное расследование. При этом в Пекинском университете иностранных языков сообщили, что Цяо Му работает там с 2002 года, однако с 2014 года из-за нарушений дисциплины был отстранен от преподавания и в настоящее время работает в библиотеке

Между тем, в своем аккаунте в WEIBO Цяо Му сообщил, что ему по-прежнему приходится участвовать в собеседованиях при приеме аспиранток. В статье, опубликованной в WEIBO, Цяо Му сформулировал "четыре критерия отбора", которым, по его словам, следуют преподаватели мужчины при оценке студенток. Они, как пишет Цяо Му, "сначала смотрят на грудь, потом – на лицо, затем – на задницу, и, наконец, на ноги". В своей статье Цяо Му описывает собственный опыт общения с привлекательными абитуриентками в обтягивающей одежде.

Статья ожидаемо вызвала широкий общественный резонанс. Стоит заметить, что данный ВУЗ в Китае популярен именно среди девушек, так как молодые люди выбирают более технические специальности. Столкнувшись с валом критики, профессор заметил, что его слова "были вырваны из контекста". Администрация Пекинского университета иностранных языков, в свою очередь, отвергла все обвинения и сообщила, что принимает студентов вне зависимости от их пола и внешности.

Скандал с Цяо Му, тем не менее, показателен как индикатор внимания общества к положению женщин. Несмотря на конституционное равенство полов и более чем полувековое вовлечение женщин во все сферы общественной жизни, сексизм остается одной из глубоких проблем китайского общества. КНР занимает 40 место в индексе гендерного равенства ООН, а среднее образование здесь получает всего 58,7% женщин (по сравнению с 71,9% мужчин).

В начале января 2017 года в сеть попала запись с корпоратива крупнейшей интернет-компании страны Tencent. На записи девушки-сотрудницы участвовали в конкурсе, в ходе которого им необходимо было стоя на коленях открыть зубами зажатую между ног сотрудников-мужчин бутылку. После публичной критики компания сообщила, что уволила сотрудника, занимавшегося организацией корпоратива. Правда, проверить это не удалось.

В октябре 2016 года в Китае бурно обсуждалась вскрывшаяся в одной из пекинских фирм практика ежедневного утреннего приветствия. В ходе нее все девушки-сотрудницы должны были с 9 до 9.30 целовать начальника для "укрепления корпоративного духа". Как и в случае с Tencent, давшие на условиях анонимности комментарии сотрудницы указывали на то, что не хотели участвовать в унижении, но боялись потерять работу.