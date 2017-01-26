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    Зарубежье

    Секс-скандал в Китае: преподаватель назвал четыре критерия отбора студенток

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    Несмотря на конституционное равенство полов и более чем полувековое вовлечение женщин во все сферы общественной жизни, сексизм остается одной из глубоких проблем китайского общества.
    Пекинский университет иностранных языков
    Из открытых источников

    РИА Новости Украина

    Пекинский университет иностранных языков объявил о проведении служебного расследования в отношении профессора этого вуза Цяо Му. Профессор вызвал бурю негодования в китайских социальных сетях, когда написал в интернете, что при приеме в университет многие преподаватели оценивают скорее внешние данные студенток, чем их знания.

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    Дискуссии по поводу статьи Цяо Му комментирует для Sputnik журналист- китаевед Михаил Коростиков.

    После публикации в интернете многие благодарили Цяо Му за честность, но другие обвиняли его и университет в сексизме. Учебное заведение уже отреагировала на критику, заявив, что в отношении Цяо Му будет проведено служебное расследование. При этом в Пекинском университете иностранных языков сообщили, что Цяо Му работает там с 2002 года, однако с 2014 года из-за нарушений дисциплины был отстранен от преподавания и в настоящее время работает в библиотеке

    Между тем, в своем аккаунте в WEIBO Цяо Му сообщил, что ему по-прежнему приходится участвовать в собеседованиях при приеме аспиранток. В статье, опубликованной в WEIBO, Цяо Му сформулировал "четыре критерия отбора", которым, по его словам, следуют преподаватели мужчины при оценке студенток. Они, как пишет Цяо Му, "сначала смотрят на грудь, потом – на лицо, затем – на задницу, и, наконец, на ноги". В своей статье Цяо Му описывает собственный опыт общения с привлекательными абитуриентками в обтягивающей одежде.

     Статья ожидаемо вызвала широкий общественный резонанс. Стоит заметить, что данный ВУЗ в Китае популярен именно среди девушек, так как молодые люди выбирают более технические специальности. Столкнувшись с валом критики, профессор заметил, что его слова "были вырваны из контекста". Администрация Пекинского университета иностранных языков, в свою очередь, отвергла все обвинения и сообщила, что принимает студентов вне зависимости от их пола и внешности.

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    Скандал с Цяо Му, тем не менее, показателен как индикатор внимания общества к положению женщин. Несмотря на конституционное равенство полов и более чем полувековое вовлечение женщин во все сферы общественной жизни, сексизм остается одной из глубоких проблем китайского общества. КНР занимает 40 место в индексе гендерного равенства ООН, а среднее образование здесь получает всего 58,7% женщин (по сравнению с 71,9% мужчин).

    В начале января 2017 года в сеть попала запись с корпоратива крупнейшей интернет-компании страны Tencent. На записи девушки-сотрудницы участвовали в конкурсе, в ходе которого им необходимо было стоя на коленях открыть зубами зажатую между ног сотрудников-мужчин бутылку. После публичной критики компания сообщила, что уволила сотрудника, занимавшегося организацией корпоратива. Правда, проверить это не удалось.

    В октябре 2016 года в Китае бурно обсуждалась вскрывшаяся в одной из пекинских фирм практика ежедневного утреннего приветствия. В ходе нее все девушки-сотрудницы должны были с 9 до 9.30 целовать начальника для "укрепления корпоративного духа". Как и в случае с Tencent, давшие на условиях анонимности комментарии сотрудницы указывали на то, что не хотели участвовать в унижении, но боялись потерять работу.

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