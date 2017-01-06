Инсбрук: массовые сексуальные домогательства в новогоднюю ночь

РИА Новости Украина — Sputnik

Как сообщает австрийская газета Tiroler Tageszeitung, в новогоднюю ночь на Рыночной площади и на набережной Herzog-Otto-Ufer города Инсбрука 19 женщин подверглись сексуальным домогательствам. Девять пострадавших девушек являются гражданками Австрии, шесть – уроженками провинции Южный Тироль, остальные – гражданки ФРГ, Швейцарии и Италии. Полиция намерена… проверить места проживания беженцев, сообщает Sputnik Германия.

Как пишет газета, в основном подозреваемые приставали к девушкам в густой толпе возле сцены на Рыночной площади, "непристойно прикасаясь к ним". Приводя приметы подозреваемых, газета отмечает, что у одного из них отсутствовал зуб, у другого были "торчащие вверх волосы со светлыми кончиками". Органы безопасности считают, что все нападения были совершены одной и той же группой. Помимо того три женщины подверглись домогательствам в одном из баров города.

На данный момент подозреваемые бесследно исчезли. Однако, как заявил начальник местной полиции Мартин Кирхлер (Martin Kirchler) на пресс-конференции, правоохранительные органы уверены, что вскоре смогут разыскать эту группу мужчин. В связи с этим проверки буду проведены, в том числе и в местах проживания беженцев.

По словам главного следователя Эрнста Кранебитера (Ernst Kranebitter) полиция на данный момент разыскивает группу из пяти-шести мужчин, предположительно выходцев из Азии. Не исключено, что подозреваемые являются выходцами из стран Северной Африки. На данный момент правоохранительные органы проверили большое число подозреваемых, но подозрения не подтвердились.

По словам Кирхлера, в целях ускорения расследования создана оперативная группа из четырех человек. Помимо проверки мест проживания беженцев будут просмотрены записи камер наблюдения, установленных организаторами новогодних празднеств. К тому же полиция призывает население предоставить органам фото- и видеоматериал.



"Мы будем признательны, за все, что получим", - сказал Кранебитнер. Три пострадавшие успели снять мужчин на фотокамеру. Однако эти снимки оказались непригодными.

"Они плясали вокруг своих жертв, а затем хватали их за грудь или засовывали их руки себе между ног. Окружающим тяжело было заметить, что происходит, — все это случилось во время празднования", — заявил Кранебиттер.

В то же время начальник городской полиции Кирхнер в очередной раз оправдал действия полиции в новогоднюю ночь: Было привлечено существенно больше персонала. По его словам, в прошлом году в Инсбруке патрулировало 60 сотрудников полиции, в этом году их было уже 90. Но проблема заключается в том, что всегда необходимо соблюдать определенную в меру, в привлечении сил правопорядка. В этом году на месте празднеств было установлено видеонаблюдение в режиме реального времени. В следующем году планируется наблюдение так же над прибывающими и отбывающими посетителями новогодней вечеринки.

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По словам начальника полиции, на данный момент необходимо задуматься о необходимости "более глубоких мер" наблюдения в будущем, например, во время проведения карнавального шествия. Обращаясь к жителям города, Кирхлер призвал всех жертв подобных нападений незамедлительно сообщать об этом в полицию.