Праздник, секс, насилие. В Берлине выросло количество обращений в полицию

РИА Новости Украина — Sputnik

Новогодние гулянья в Берлине прошли не настолько спокойно, как предполагалось. Сразу после их завершения в полицию поступили шесть заявлений от женщин, ставших жертвами сексуальных домогательств. Теперь, через несколько дней, их число достигло 23.

Из четырех задержанных подозреваемых по крайне мере трое мигранты, сообщает во вторник газета Tagesspiegel со ссылкой на полицию Берлина.

В ответ на запрос газеты городское управление полиции признало еще в пятницу, что дело не ограничилось лишь шестью заявлениями и на тот момент их количество выросло до 22.

В интервью с корреспондентом Sputnik German Илоной Пфеффер пресс-секретарь берлинской полиции Томас Нойендорф сообщил, что теперь их число достигло 23.

"Число заявлений выросло, потому что некоторые женщины подали их лишь спустя некоторое время. Шесть заявлений, о которых мы говорили изначально, были поданы утром после новогодней ночи. (…) Впоследствии, однако, к нам обратились и другие жертвы, и теперь их количество составляет 23", — пояснил Нойендорф.

В дополнительных сообщениях о возросшем числе заявлений полиция, по словам чиновника, не видела смысла. Кроме того, нельзя исключать, что и другие жертвы почувствуют в себе моральные силы обратиться в ближайшие дни в полицию, добавил представитель правоохранительных органов.

"Преимущественно речь идет о том, что женщин хватали за ягодицы, промежность и грудь – наибольшее число жалоб касалось именно таких действий. В ряде случаев преступники отделялись от стоявших групп мужчин. Во всех остальных случаях злоумышленники действовали в одиночку", — заявил Нойендорф.

О серьезных успехах в расследовании этих правонарушений говорить пока не приходится – до сих пор, по словам Нойендорфа, были выявлены лишь четыре подозреваемых, причем сразу после поступления соответствующих заявлений. "Во всех случаях жертвы сами непосредственно указывали на преступников, и те были задержаны прямо на месте", — добавил он.

Эти четверо идентифицированы, пишет Tagesspiegel. Двое из них по данным полиции граждане Пакистана, обоим по 25 лет. Еще один подозреваемый иранец. Четвертому мужчине 26 лет, его гражданство пока не установлено. По данным газеты оба пакистанца приближались к своим жертвам, отделившись перед этим от группы стоявших мужчин. В социальных сетях некоторые пользователи также писали об организованных группах, обращая внимания на североафриканскую или арабскую внешность злоумышленников.

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Однако поскольку, по словам жертв, в некоторых случаях преступники действовали в группах до десяти человек, полиция предполагает, что выявлены далеко не все подозреваемые. Теперь полиции, по словам Нойендорфа, необходимо тщательно изучить видеозаписи, сделанные на личные мобильные телефоны лиц, присутствовавших при этом.